Цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме

С 1 июля 2023 г. костромичи и гости Костромы смогут оценить работу обновленного общественного транспорта города. В этот день стартует масштабная транспортная реформа – на маршруты выйдут современные низкопольные автобусы. Дополнительный комфорт в поездке создаст система безналичной оплаты. Голосовое информирование позволит заранее узнавать об остановках, на информационных табло будет транслироваться актуальная информация о маршруте.

У пассажиров появится новое мобильное приложение «Кострома транспорт». Без этого ИТ-сервиса сейчас невозможно представить современную мобильность. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Костромичи смогут планировать свои поездки заранее: уточнять расписание автобусов, отслеживать передвижение транспорта на карте, узнавать прогнозируемое время прибытия на остановку. Сервис поможет построить оптимальный маршрут и подскажет, где при необходимости нужно сделать пересадку. Кстати, по будням в пиковое время пассажир в течение 45 минут сможет сделать бесплатную пересадку, в остальное время бесплатная пересадка производится за 30 минут. Мобильное приложение помогает пассажирам экономить до 10% времени в пути.

Сервисы платформы позволят городу контролировать транспортную работу, четкое выполнение расписания и тем самым повышать качество перевозок.

«Применение новых технологий положительно скажется на комфорте и безопасности перевозок, поможет сделать общественный транспорт более гибким и удобным для наших пассажиров. Программный продукт настолько технологично подготовлен, что всего пять-шесть диспетчеров смогут осуществлять контроль за движением всех автобусов на маршрутах. Это будет происходить в автоматическом режиме, поскольку программный продукт позволяет это делать», – отметил Вадим Слюсаренко, руководитель Регионального навигационного информационного центра, созданного на базе ООО «Аргус-сервис».

Разработчиком цифровой платформы для управления общественным транспортом является российская компания «Датапакс». В настоящее время платформа в комплексной конфигурации развернута в Курской и Ярославской областях, а также в виде отдельных сервисов и систем эксплуатируется еще примерно в 40 субъектах России. Теперь цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме.

Благодаря цифровизации у перевозчиков ООО «Красногорск-авто», ООО «Стартранс» и АО «Костромское ПАТП №3» появятся инструменты автоматизации процессов для наилучшего оказания транспортных услуг, способы мониторинга состояния как автобусов, так и водителей.

«Запуск цифровых сервисов сделает работу общественного транспорта более «прозрачной» – вся транспортная система будет видна как на ладони. В режиме единого окна город сможет получать данные о пассажиропотоке, количестве автобусов на линии, контролировать исполнение расписания и сбор билетной выручки. Комплексное внедрение инструментов цифровой платформы поможет принимать грамотные управленческие решения и повышать качество перевозок», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Скоро мобильное приложение «Кострома транспорт» будет доступно для скачивания в Google Play и App Store. Разработчики планируют развивать приложение и в течение месяца дополнить его новостными сервисами, а также инновационной бесконтактной оплатой проезда по геолокации пассажира.