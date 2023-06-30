«Ростелеком» и Сеченовский университет Минздрава России заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках стратегии цифровизации до 2030 г. Участники соглашения намерены совместно реализовать технологическую трансформацию университета, совмещая высокий уровень медицинской экспертизы университета и богатый опыт «Ростелекома» по цифровизации бизнеса и государства. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Сеченовский университет — опорный университет для построения прикладной ИТ-платформы медицинского образования в России. У нас давно существуют платформы образовательных курсов для студентов и опытных медицинских специалистов. Инновационные практики позволят сформировать единую цифровую образовательную экосистему, которая повысит доступность знаний и обеспечит обмен опытом как между студентами, так и между вузами. Разумеется, образование — не единственная сфера, в которой мы будем сотрудничать с “Ростелекомом”, — сказал Петр Глыбочко.

Сотрудничество будет вестись сразу по нескольким направлениям, включая создание инструментов обработки мультиформатных данных, формирование инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное и эффективное функционирование цифровых сервисов, разработку единого стандарта качества этих сервисов для всех групп пользователей (от абитуриентов до врачей и ученых) и создание индустриальной лаборатории цифровых продуктов, которая позволит находить и формировать востребованные рыночные предложения.

«Наша совместная миссия — задавать высочайшие стандарты медицинского образования и науки России, опирающиеся на возможности самых современных ИТ- решений. Благодаря этому сотрудничеству мы можем добиться больших успехов в области медицинской науки и технологий, и создать перспективные медицинские ИТ-продукты, востребованные государством, рынком, индустриальными партнерами и гражданами», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

К 2025–2030 гг. такое сотрудничество позволит создать первый цифровой биобанк, доступный для научной и клинической деятельности, библиотеку цифровых моделей от клеточного до организменного уровня, внедрить комплексную платформу управления данными и единую информационную среду для студентов и сотрудников Сеченовского университета, а также добиться бесперебойной и эффективной работы всех цифровых сервисов.

Индустриальная лаборатория цифровых продуктов позволит быстро проверять множество гипотез для исследователей и вести эффективную разработку медицинских продуктов для врачей, монетизировать широкий спектр перспективных медицинских ИТ-продуктов, а также обеспечивать их независимость.

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ПАО «Ростелеком» — провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.