Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео

VisionLabs, компания в области компьютерного зрения и машинного обучения, разработала технологию распознавания дипфейков для выявления фейкового контента. С помощью нейронных сетей детектор находит на видео замену лица или мимики человека, а также определяет сгенерированные лица. Решение поможет препятствовать распространению ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Дипфейки создаются с помощью нейронных сетей, которые на изображении подменяют лицо человека. При этом в созданном видео присутствуют признаки редактирования – например, различие в освещении и свете между наложенным лицом и окружением или невидимые человеческому глазу артефакты. Именно их способна обнаружить технология VisionLabs. Детектор работает по одному кадру и выявляет дипфейки для всех лиц на изображении, если их несколько.

Точность работы детектора VisionLabs протестирована на различных данных. В зависимости от качества изображений и разновидности дипфейков она достигает от 92% до 100%, что сравнимо с лучшими мировыми алгоритмами распознавания дипфейков. При проверке на датасете, куда входят самые распространенные типы фейков, технология показывает точность 96,2%.

Разработанная технология найдет свое применение в кейсах, где необходимо выявить фейковый контент, – например, загрузка видео от пользователей в социальных сетях, публикации в медиа или подтверждение личности спикеров на онлайн-мероприятиях. Также детектор дипфейков может использоваться в цифровых сервисах – удаленное обслуживание с авторизацией по биометрии лица, дистанционная аттестация или цифровое правосудие.

Вместе с технологией Liveness от VisionLabs детектор дипфейков позволит обеспечить комплексную защиту биометрических систем от спуфинга. Liveness защищает от физических атак представления – распечатанных фотографий, replay-атак и различных масок, включая 3D, а детектор дипфейков – от виртуальной подмены изображения.

«В последнее время появилось большое количество бесплатных или недорогих сервисов для генерации контента, что делает технологии защиты от дипфейков все более актуальными. Мы видим в их разработке большие перспективы, уже в ближайшие пару лет системы детекции дипфейков появятся в промышленной эксплуатации компаний из самых разных сфер – от медиахолдингов до финансовых организаций. Развитие алгоритмов распознавания дипфейков и их интеграция в биометрические системы сейчас – это инвестиция в предоставление конкурентоспособных и защищенных сервисов», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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VisionLabs — компания в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.