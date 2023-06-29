CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация
|

В России появилось решение по управлению требованиями для создания безопасных программных продуктов

Российская компания «‎Антифишинг» представила Start REQ – систему для управления требованиями по безопасности, которая помогает продуктовым командам создавать защищенные программные продукты в рамках процессов DevSecOps.

Продукты экосистемы уже используются в Райффайзенбанке, Qiwi, банке «Санкт-Петербург», «М.Видео-Эльдорадо», MR Group, «Промомед», «Объединенной зерновой компании» и других компаниях в России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители компании «‎Антифишинг».

Start REQ реализует подход Shift-Left Security в процессах DevSecOps и позволяет предупредить появление уязвимостей и ошибок конфигурации на старте процесса разработки, что дает возможность свести к минимуму будущие атаки после релиза.

«Многие продуктовые команды и заказчики понимают важность требований по безопасности и преимущества подхода Shift-Left Security, однако в рабочей рутине могут не учесть критичные требования или не разобраться, как правильно их реализовать с учетом специфики своего продукта. А у команд безопасности не всегда бывает возможность выделить квалифицированных экспертов на работу с продуктовой командой», — сказал Сергей Волдохин, директор по продуктам экосистемы Start X.

Start REQ содержит интерактивную базу требований по безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики. Продуктовые команды заполняют анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном для разработчиков языке, включая критерии приемки по безопасности на стадии релиза. Эти требования автоматически доставляются в рабочую среду разработчиков – трекер задач (например, JIRA) и реализуются командой вместе с функциональным требованиями.

Это позволяет ускорить выпуск цифровых продуктов и одновременно обеспечить их защищенность от возможных атак, утечек и сбоев.

***

Компания «‎Антифишинг» работает с 2016 г. и известна одноименным решением, которое помогает повышать киберграмотность сотрудников крупных российских компаний.

Продукты «‎Антифишинга» теперь объединены в единую экосистему Start X, которая позволяет снизить риски человеческого фактора и повысить эффективность работы людей в ключевых бизнес-процессах, включая разработку, поддержку и эксплуатацию систем и приложений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа

Сроки поставок российских ИТ-решений срываются. Ожидание может длиться до года

Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric

«Росатом» из-за ухода западных вендоров не может получить «железо» для центра мониторинга. Наказали российскую ИТ-компанию

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще