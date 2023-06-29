«Первый бит» перевел на «1С:ERP» трубный завод «Икапласт»

ИТ-интегратор «Первый бит» помог производителю полимерных трубопроводных систем «Икапласт» перейти с доработанной системы «1С:Управление торговлей» на «1С:ERP». Проект длился полгода. Запуск нового решения проходил одновременно на всех площадках предприятия — в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Ранее завод вел учет в системе «1С:Управление торговлей». Поскольку типовое решение «1С:УТ» не позволяло вести производственные процессы, его пришлось сильно доработать — дописать под себя блок производства, создать систему резервирования и ценообразования в соответствии со спецификой производства, а также разработать большое количество нетиповых документов.

Со временем росла география поставок заказов клиентам, увеличивались ассортимент и объем изготавливаемой продукции. Руководство завода приняло решение об улучшении внутренних бизнес-процессов и переходе на комплексную информационную систему «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стал офис «Санкт-Петербург.Ломоносовская» ИТ-интегратора «Первый бит».

В ходе проекта специалисты «Первого бита» сделали перенос незакрытых заказов за два года со всей цепочкой документов для каждого их них, выполнили смешанный перенос остатков взаиморасчетов, доработали ценообразование на базе типовых механизмов, адаптировали типовой механизм резервирования под процессы предприятия, выполнили ряд критичных доработок для работы менеджеров по продажам с коммерческими предложениями.

В результате перехода на «1С:ERP» завод «Икапласт»получил единое информационное пространство для ведения учета всеми службами и подразделениями. Производительность труда выросла на 15%, обработка заказов ускорилась на 30%, сроки исполнения заказов сократились на 20%. Также отмечается ускорение получения регламентированной и управленческой отчетности на 20% и 30% соответственно.

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«Икапласт» —производитель полимерных трубопроводных систем на Северо-Западе России. Завод специализируется на производстве комплектующих для водоснабжения, канализации, газоснабжения, труб для кабельных сетей, полимерных и полиэтиленовых труб, колодцев и др.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — семь тыс. специалистов.