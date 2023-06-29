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Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку

Компания Abanking, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», создала конструктор цифровых сервисов — Abanking Digital Office. Продукт работает на базе no-code-решений, которые позволяют сотрудникам самостоятельно собирать личные кабинеты и цифровые сервисы для подачи заявок на банковские услуги. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Главная особенность nocode-решений — никакого программирования. Сотрудник без помощи разработчиков может собрать личный кабинет, спроектировать любые формы цифровых анкет и заявок, добавлять шаблоны писем и SMS и подключать готовый сервис к системам, у которых есть API.

Решение Abanking Digital Office уже внедрил ряд банков России: «Кубань кредит», Энерготрансбанк, банк «Хлынов», Челябинвестбанк.

Николай Адеев, представитель Abanking: «Сейчас банки стремятся снизить зависимость от разработчиков. Это вызвано ростом ставок на рынке труда и длительным процессом создания продуктов. Прослеживая эти тенденции, Abanking разработал nocode-платформу, благодаря которой сотрудники банка могут самостоятельно создавать цифровые клиентские сервисы на банковские услуги. Это помогает выстроить взаимодействие банка с внешними пользователями в цифре, сократить time to market, и не привлекать дорогостоящие ресурсы команды разработки».

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Abanking — платформа для построения банковской экосистемы.

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