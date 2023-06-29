AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения

ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества планируется использовать программные продукты российского разработчика для удовлетворения запросов заказчиков, а также развернуть демонстрационный стенд на базе платформы Visiology в собственном облаке для демонстрации возможностей и компетенций специалистов AUXO. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Visiology – одна из наиболее функциональных информационно-аналитических платформ российской разработки. Система предназначена для анализа и визуализации данных, позволяет аналитикам создавать наглядные отчеты для принятия объективных управленческих решений. Visiology отличается комплексным подходом к решению задач по визуализации, адаптивной архитектурой с возможностью интеграции в любые ИТ-экосистемы и динамичным развитием основных продуктов. Вместе с платформой Visiology также доступны модуль SmartForms для ускоренного сбора отчетности с сотрудников, инструментарий ETL ViXtract с открытым исходным кодом и более десятка предварительно интегрированных партнерских решений для различных задач обработки данных.

«Мы рады сообщить о нашем новом партнерстве: несколько наших клиентов уже заинтересовались платформой, и совместно с вендором мы находимся в фазе обсуждения возможной реализации проектов. Также мы рассматриваем решения Visiology как ответ на новые поступающие запросы в сфере импортозамещения BI. Уверен, что нас ожидает плодотворное сотрудничество, взаимовыгодное для обеих сторон», – отметил Константин Прокопенко, руководитель подразделения развития и поддержки ERP-систем AUXO.

За счет схожей с зарубежными аналогами парадигмой построения отчетности на базе Visiology проще всего реализовать миграцию с других платформ. А поддержка аналитического языка DAX, графической модели данных (TOM) и виртуального аналитика ViTalk с обработкой запросов на русском языке дополнительно снижает порог входа на платформу для аналитиков, разработчиков и бизнес-пользователей.

«Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью переноса экспертизы BI с западной платформы на российскую. И в числе ключевых приоритетов на подобных проектах выделяют скорость ввода в эксплуатацию и простоту работы для аналитиков. Мы в Visiology делаем все возможное для того, чтобы дополнительно снизить порог входа на платформу и ускорить миграцию с западных аналогов, а при поддержке таких опытных интеграторов как AUXO заказчики получают реальную возможность приступить к развитию экспертизы на базе российской BI-платформы за считанные недели», – сказал Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

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AUXO более 30 лет предоставляет решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ.

Visiology – российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных. Решения Visiology используются для управления на основе данных российских компаниях крупного, среднего и малого бизнеса.

Новая версия Visiology 3 — BI-платформа с нативной поддержкой DAX, ClickHouse и расширенными возможностями моделирования данных. Аналитическая платформа Visiology внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также обладает сертификатом ФСТЭК для использования в информационных системах с повышенными требованиями к ИБ.