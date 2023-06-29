АО «Гринатом простые решения» обслуживает более 40 тыс. пользователей продуктов «Мойофис» единовременно

«Мойофис» и АО «Гринатом простые решения» подписали соглашение о создании центра экспертизы и передаче функций службы технической помощи в части программных продуктов. По решению вендора, «Гринатом простые решения» обслуживает пользователей на уровнях первой и второй линии поддержки с возможностью наращивания компетенций в будущем. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом простые решения».

Стремясь предоставлять клиентам качественный сервис, эксперты «Гринатом простые решения» разработали процесс быстрого обучения персонала. Он позволяет оперативно развивать навыки использования ПО «Мойофис» и обеспечивает своевременное информирование об изменениях в продуктах, которые происходят при выходе обновлений «Мойофис».

Центр экспертизы, созданный внутри «Гринатом простые решения», позволяет новым пользователям продуктов «Мойофис» изучить и внедрить в свои процессы все функции, доступные в программных продуктах, при этом «Гринатом простые решения» решает до 90% всех запросов пользователей «Мойофис», передавая техническим специалистам вендора лишь самые сложные ситуации.

«Соглашение о передаче услуг технической поддержки решений «Мойофис» в «Гринатом простые решения» является логичным шагом в развитии взаимоотношений между компаниями. Сотрудничество с «Мойофис», лидером рынка офисного ПО, началось более трех лет назад. За это время совместными усилиями было внедрено свыше 100 тыс. лицензий. Мы уже накопили достаточный опыт и готовы взять на себя большинство задач по обслуживанию пользователей в части технической поддержки отечественного программного обеспечения», — сказала генеральный директор «Гринатом простые решения» Светлана Борматова.

Специалисты первой линии обеспечивают взаимодействие с пользователями и ведут учет заявок в информационной системе. Такие сотрудники обладают достаточно широким объемом технических знаний и владеют продуктами «Мойофис» на уровне продвинутого пользователя. Второй уровень поддержки обеспечивается сервисными инженерами с компетенциями ИТ-администраторов. Такие сотрудники решают инциденты, наблюдают за текущим состоянием процессов, анализируют системные журналы и принимают меры по восстановлению работы сервисов. Благодаря этому подходу нагрузка технических специалистов «Мойофис» существенно снизилась.

На сегодняшний момент компания «Гринатом простые решения» взяла на поддержку в рамках созданного центра экспертизы уже 44 тыс. пользователей продуктов «Мойофис».

«Решение о передаче функций технической поддержки в «Гринатом простые решения» было принято в результате анализа накопленного опыта совместной работы по внедрению лицензий «Мойофис» в ряде компаний атомной отрасли, а также основано на стремлении привнести лучшие рыночные практики. Мы видим большой потенциал в развитии проекта и считаем, что создание центра экспертизы позволит кратно увеличить скорость обслуживания пользователей наших продуктов», — сказал генеральный директор «Мойофис» Павел Калякин.

В рамках соглашения на ресурсах «Гринатом простые решения» развернут проектный офис, его специалисты успешно завершили подготовку по учебным программам центра организации обучения «Хаб знаний мойфис», сдали квалификационные экзамены, которые подтверждают их уровень знаний, и сейчас обеспечивают обслуживание продуктов «Мойофис». Они в том числе выполняют требования соглашения об уровне услуг (SLA), которым предусмотрено обеспечение технической поддержки в круглосуточном режиме для разных категорий заказчиков.

«Мойофис» также организовал выделенный канал для непрерывного взаимодействия экспертов АО «Гринатом простые решения» с собственным департаментом эксплуатации и внедрения, благодаря которому ускоряется коммуникация между сотрудниками двух организаций. Помимо этого, запланирован цикл дополнительных практических сессий и конференций для передачи опыта по внедрению отечественного ПО в государственных и коммерческих структурах.

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«Мойофис» – российская компания, разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 5,5 тыс. крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. В партнерскую сеть компании входит более 2,4 тыс. авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

АО «Гринатом простые решения» – входит в контур госкорпорации «Росатом». Создано для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ-инфраструктуры.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственных «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание «Единой цифровой платформы» атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.