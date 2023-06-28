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За два года сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 47 тыс. раз

За два года работы сервиса предварительной записи к нотариусу на портале mos.ru москвичи воспользовались им более 47 тыс. раз. Сервис помогает горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Запись к нотариусу на mos.ru - простой и удобный онлайн-сервис, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг: от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги. Кроме того, сервис подсказывает перечень документов, которые понадобится взять с собой на консультацию. Это помогает горожанам заранее подготовиться к приему и избежать необходимости посещать нотариальную контору несколько раз. Только с начала 2023 г. сервисом воспользовались около 11 тыс. раз, а с начала его работы — более 47 тыс. раз», – отметил Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 18,6 тыс. раз), наследства (свыше 9300 раз) и подачи документов для совершения иных нотариальных действий (свыше 5100 раз). Востребованы и услуги для подготовки к сделке с недвижимостью (более 3,6 раза), по свидетельствованию копий и подлинности подписи на документах (более 3600 обращений), а также по составлению и оформлению завещаний (более 2000 раз).

«Услуга становится все более востребованной у жителей, поэтому к сервису регулярно подключаются новые нотариусы. Из 697 московских нотариусов уже 227 подключены к сервису записи на mos.ru. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору», — отметил Константин Корсик, президент Московской городской нотариальной палаты.

Сервис можно найти в разделе «Услуги» на сайте mos.ru. В каталоге услуг для жителей нужно выбрать вкладку «Документы», перейти на вкладку «Запись на прием к нотариусу» и кликнуть на кнопку «Получить услугу». Далее пользователю предложат выбрать услугу, подходящего нотариуса, удобные дату и время посещения. Сведения о заявителе и его контактные данные будут заполнены автоматически из личного кабинета.

Услуга открыта для физических лиц со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Предварительная запись также доступна представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru заработал в июне 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.

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