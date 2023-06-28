Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код

Специалисты кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС и «Центр робототехники» «Сбера» интегрировали большую открытую языковую ИИ-модель в систему управления роботом-манипулятором. Молодые инженеры продемонстрировали возможность языковой модели составлять план решения различных задач, связанных с манипуляциями объектами, без участия программиста и написания кода. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Человеку достаточно на естественном языке сформулировать, что именно нужно получить в результате действий робота с предметами, находящимися перед ним. Этот подход открывает новые возможности в робототехнике, позволяя решать целый спектр задач, которые теперь можно ставить в виде текстового запроса на естественном языке.

Сервисные роботы уже стали атрибутом повседневности, однако они все еще не способны рассуждать. Например, робособаку можно попросить: «Принеси апельсиновый сок». Используемая языковая модель уже имеет знания о мире и считает приемлемыми разные варианты: пойти на кухню, пойти в магазин, пойти к автомату с соком и т.д. Их она оценивает по принципу: положительно или отрицательно повлияет это на решение глобальной задачи «принести апельсиновый сок». Таким образом, вариант «пойти в спальню» отбрасывается. Далее, используя алгоритмы сортировки, робот оценивает возможность выполнения этого действия. В итоге мы получаем план действий по достижению глобальной цели, состоящий из множества простых действий робота.

«Как показала практика, наша разработка дает возможность применить знания о мире большой языковой модели (LLM), уже обученной на огромном массиве данных, для физического робота без ее предварительного дообучения. Кроме того, мы не ограничены в выборе лишь языковых моделей для генерации кода. Первые эксперименты мы проводили с локальной моделью с открытым исходным кодом – LLaMA-7B. Однако, чем мощнее языковая модель, тем более логически сложные прикладные задачи она может решать», – отметил автор исследования Ярослав Савельев, студент третьего курса кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС, эксперт «Лаборатории робототехники» «Сбера».

Работа над проектом началась девять месяцев назад с инициативы Альберта Ефимова, заведующего кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС, вице-президента Сбербанка. Научным руководителем стал Александр Семочкин, главный инженер «Центра робототехники» Сбербанка. Цель состояла в том, чтобы использовать способность языковой модели к рассуждению, чтобы помочь роботам адаптироваться к различным задачам и окружению.

Эта новая способность ИИ имеет очень широкие перспективы для практического применения в промышленной и сервисной робототехнике. Она позволит значительно снизить стоимость в тех областях, где предполагается регулярная смена или корректировка задач программистами на производстве, например: автомобильная промышленность, электротехника, электроника; строительство, химическая промышленность, медицина и фармацевтика и др. Кроме того, интеграция больших языковых моделей и роботов пригодится там, где человеку не хватает скорости реакции или существуют опасные условия, а также в случае, если люди не обладают нужными навыками и знаниями для взаимодействия с роботом.

Новая способность роботов поможет инженерам избежать разработки сложных алгоритмов для задания последовательностей действий, а также ставить задачи посредством команд в удобной пользователю форме. Исследования в этом направлении ведут многие научные центры в мире. В России системно этим занимается «Центр робототехники» Сбербанка, AIRI и НИТУ МИСИС. Работа студентов МИСИС недавно была отмечена грантом Фонда содействия инновациям.

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Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии.

В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 компаниями России и мира, в его состав входит восемь институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.