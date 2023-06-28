«Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Цифрум» и «Отраслевого центра капитального строительства» (ОЦКС) заключили соглашение с Республиканским Союзом Строителей (Белоруссия) и Республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (РНТЦ ЦС, Белоруссия) по вопросам развития стандартизации в области технологий информационного моделирования. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифрум».

Документ был подписан в Минске 23 июня 2023 г. генеральным директором «Цифрум» Натальей Бакушкиной, начальником управления по развитию технологий информационного моделирования ОЦКС Сергеем Волковым, председателем Республиканского союза строителей Анатолием Ничкасовым, директором РНТЦ ЦС Геннадием Пурсом.

Целью соглашения является разработка нормативных технических документов в области информационного моделирования. В итоге, это позволит применять национальные программные продукты информмоделирования на территории России и Белоруссии, объединить потенциал для их развития представителями ИТ-индустрии двух стран, а также взаимно использовать решения данного класса в реализуемых проектах капитального строительства и пространственного планирования.

Значительное место в разрабатываемых стандартах займет унификация терминологии в области технологий информационного моделирования в сторону ее непротиворечивости и однозначности. Будут выработаны общие методологических подходы, основы классификации и идентификации объектов информационного моделирования.

Отдельным направлением станет гармонизация национальных подходов с международной и национальной практикой применения программных решений для информмоделирования. Это позволит сторонам не только осуществлять обмен лучшими разработками, но также совместно выступать на международном рынке с общими конкурентоспособными продуктами.

Профессионалы ждут от соглашения выработку принципов организации единого информационного пространства, включая информационное взаимодействие между САПР (системы автоматизированного проектирования), средами общих данных, системами управления проектами и другими государственными и корпоративными информационными системами.

В числе направлений совместной работы также - разработка национальной схемы данных и участие в разработке стандартов «Единой системы информационного моделирования».

Реализация соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«"Росатом" обладает серьезными компетенциями создания цифровых продуктов для промышленности. Особенного внимания заслуживает опыт разработки ПО для строительства крупных инфраструктурных проектов, в первую очередь, таких сложных как проекты сооружения АЭС – свои возможности мы в полной мере показали в ходе строительства БелАЭС. ИТ-индустрия Белоруссии также имеет большой авторитет и обладает целым рядом конкурентоспособных разработок. Объединившись, мы сможем добиться хорошего кумулятивного эффекта для экономики двух стран. Гармонизация стандартов – первый шаг в этом направлении», - сказала Наталья Бакушкина.

Гендиректор «Цифрум» добавила, что подписание соглашения стало важным шагом по гармонизации стандартов информационного моделирования с дружественными странами. При этом данное соглашение может в целом стать моделью организации подобной работы в области развития и применения промышленного ПО на пространстве Евразийского экономического союза.

«Стандарты играют большую роль в обеспечении эффективности проектов капитального строительства. Опыт ОЦКС в части общей координации управления капитальными вложениями и формирования единых требований по управлению объектами капитальных вложений является хорошей базой для гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования в рамках подписанного соглашения», - сказал Сергей Волков.

Он напомнил, что ОЦКС «Росатома» принял участие в разработке первого национального стандарта ГОСТ Р в области Единой системы информационного моделирования (ЕСИМ), который был утвержден в России в конце мая. Стандарт относится к градостроительной деятельности, однако на его основе будет формироваться база нормативных технических документов в части применения информационного моделирования для всех отраслей промышленности.

Председатель союза строителей Белоруссии Анатолий Ничкасов связал подписание соглашения с намерением рассмотреть возможность применения в строительной отрасли Белоруссии линейки цифровых продуктов «Росатома» «Мульти д»:

«Мы заинтересованы в применении «Мульти д» для планирования строительства объектов гражданской инфраструктуры, в связи с чем считаем необходимым разработать механизмы предоставления данного программного продукта белоруской стороне для работы в тестовом режиме – с его последующим приобретением для применения в строительной отрасли Белоруссии», - сказал Анатолий Ничкасов.

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«Мульти д» – это интегрированная технология управления жизненным циклом сложных инженерных объектов, позволяющая реализовывать проекты по их возведению и эксплуатации в заданные стоимость и сроки с необходимым качеством. Продукт разработан и применяется в инжиниринговом дивизионе госкорпорации «Росатом» (АО ИК «АСЭ») для реализации портфеля проектов строительства АЭС в России и за рубежом

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.