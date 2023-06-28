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Цифровизация
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МТС подведет итоги Международного акселератора по развитию XR-технологий

Мероприятие пройдет 30 июня, онлайн.

В рамках Демодня международного акселератора, 10 команд-выпускников из России, Китая, Турции, ОАЭ и других стран представят свои решения перед корпоративными и частными венчурными инвесторами. Победитель акселератора запустит оплачиваемый пилот внутри экосистемы МТС.

Для стартапов Демодень станет заключительным этапом 12-недельной акселерационной программы, в рамках которой команды принимали участие в воркшопах, а также консультациях по развитию бизнеса с участием экспертов с международным опытом.

Наставники акселератора — 20 иностранных экспертов по XR-технологиям с опытом работы в NetEase, Tencent, CBI и других международных web3-проектах.

Всего в акселератор подали заявку на участие 306 стартапов из 37 стран мира, включая ОАЭ, Китай, Сингапур, Аргентину, Турцию, Австралию. Из них 20 проектов дошли до предварительного отбора, а 10 — представят свои проекты перед жюри в рамках демодня.

Среди финалистов:

«На последней презентации Apple представила очки VisionPro, чем пробудила в разработчиках еще больший интерес к проектам, связанным с созданием цифровых пространств. Технологии XR, Web3, генеративного искусственного интеллекта сейчас активно развиваются, и как крупнейшему игроку ИТ-рынка нам важно не только поддерживать эти направления собственной экспертизой, но и развивать партнерства и находить перспективные молодые компании. С помощью акселератора МТС объединила на одной площадке проекты в сфере развития цифровых пространств и потенциальных заказчиков, создала им условия для синергии. Это однозначно сработало», — прокомментировал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

На Демодне будут организованы нетворкинг-сессии с выпускниками акселератора, стартапами, не вошедшими в финал программы, и другими профильными проектами, которые заинтересованы в инвестициях и запуске пилота. Сессии будут разделены на два блока относительно фокуса заказчиков: частные инвесторы и корпоративные венчурные фонды — которые инвестируют до $10 млн.

Во время акселерационной программы участники представили проекты потенциальным заказчикам, 90% встреч закончились предложениями о дальнейшем сотрудничестве, ряд проектов находятся на стадии пилотных внедрений своих решений.

Токен: Kra23xb6KРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/personal

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