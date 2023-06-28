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Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз

Life Pay запустил услугу удаленной регистрации кассы в ФНС, что позволяет сократить время на подготовку ККТ к корректной работе по 54-ФЗ в 10 раз: с 30 часов до трех часов. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Процесс подключения новой онлайн-кассы для предпринимателя всегда занимал достаточное время — от одного до пяти рабочих дней, во время которых ему необходимо совершить ряд действий: заполнить анкету на регистрацию и подать ее в ФНС, получить регистрационный номер ККТ, отчет о регистрации кассы и передать подтверждение в налоговую. Каждый этап процесса подтверждается электронной цифровой подписью предпринимателя и может требовать его личное присутствие, что также увеличивает время на подключение.

С новым функционалом программного обеспечения Life Pay позволяет оптимизировать процесс регистрации новых онлайн-касс. Теперь предприниматель может зарегистрировать новое кассовое устройство или услугу облачной фискализации самостоятельно из личного кабинета. Удаленный способ регистрации и настройки занимает три часа и требует несколько простых действий.

Автоматическая регистрация онлайн-кассы происходит следующим образом:

– Предприниматель приобретает кассу с предустановленным кассовым приложением LIFE POS. Либо же подключает сервис облачной кассы Life Pay. Для входа в приложение на устройстве или в личный кабинет облачной кассы используется специальный восьмизначный код для активации работы, выданный менеджером Life Pay.

– Далее нужно зайти на сайт Платформы ОФД или в Личный кабинет ФНС и зарегистрировать данные кассы.

– Последний шаг: закрепление поданного заявления электронной цифровой подписью. Заявление в обоих случаях нужно подписать только дважды.

Решение доступно на кассах Paymob, ПБФ FREE КАССА-Ф, а в скором времени авторегистрация будет доступна и на других моделях и производителях касс. Для мгновенной и беспрепятственной регистрации желательно предварительное наличие личного кабинета в ОФД или ФНС, а также электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Мгновенное подключение кассы и ее ввод в эксплуатацию поможет сезонному бизнесу и бизнесу на этапе расширения справляться с большим потоком клиентов. Благодаря быстро подключенному дополнительному кассовому месту сезонный бизнес ускорит темпы обслуживания клиентов и позволит не потерять прибыль. Во-вторых, авторегистрация поможет предприятию, которое находится в фазе активного роста, наращивать объемы торговли. Авторегистрация онлайн-касс от Life Pay экономит время и средства, позволяя бизнесу в короткий срок получать прибыль и работать в рамках закона без отвлечения на посторонние операции.

Авторегистрация будет полезна не только для бизнеса Москвы, но и для жителей регионов. Клиенты могут приобрести подходящую ККТ в своем регионе и дистанционно зарегистрировать ее с помощью приложения LIFE POS от Life Pay.

Решение создано для розничного бизнеса как Москвы и Московской области, так и регионального бизнеса. В дальнейшем ожидается расширение линейки терминалов для авторегистрации с включением других брендов.

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