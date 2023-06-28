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Клиенты «Ленты» смогут оплачивать покупки в мобильном приложении сети

«Лента» начала предлагать новый безналичный способ оплаты покупок в одно касание с помощью собственного мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Покупатели торговой сети смогут воспользоваться удобным и безопасным способом оплаты покупок при помощи мобильного телефона. Компания разработала сервис «Лента pay», который позволяет привязать банковский счет клиента к карте лояльности прямо в мобильном приложении торговой сети. В ближайшее время торговая сеть тиражирует решение на всех покупателей, сейчас завершается тестирование работы сервиса на пилотной группе.

Технология «Лента pay» безопасна, поскольку при привязке не используются данные карты, а выдается уникальная связка-токен между торговой сетью и банком. Токены надежно шифруются финансовым учреждением, оплатить ими покупки вне магазинов сети не получится. Работа сервиса не зависит от того, карта какой платежной системы есть у клиента, для его подключения необходимо иметь мобильное приложение банка. Сервис оплаты работает на операционных системах Android и iOS.

Чтобы оплатить покупки с помощью «Лента pay», клиенту достаточно сообщить об этом способе кассиру и показать карту лояльности из приложения. Для удобства в настройках можно активировать дополнительную кнопку-подтверждение оплаты, которое будет высвечиваться перед списанием средств.

Оплата происходит через систему быстрых платежей, в приложении «Лента» можно выбрать несколько банков и привязать несколько счетов. Компания внедрила сервис при участии «Национальной системы платежных карт», партнером выступил «Газпромбанк».

Ранее торговая сеть внедрила в магазинах метод оплаты товаров по QR-коду через систему быстрых платежей.

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МКПАО «Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2023 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 568 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м. в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5,5 тыс. кв. м., средняя площадь супермаркета – 800 кв. м., средняя торговая площадь магазинов формата «Мини лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб. (около 7,6 млрд долларов США).

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