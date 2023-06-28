ИТ-компания «Инфосистемы джет» оснастила офис франчайзи партнера «Вкусно — и точка» мультимедийными решениями

Специалисты «Инфосистемы джет» создали аудиовизуальный комплекс в новом офисе ООО «Сеть предприятий питания» (франчайзи партнера «Вкусно — и точка»). Используемые решения повысили эффективность и скорость коммуникации сотрудников компании, а также позволили создать основу для интеграции новых мультимедийных решений в будущем. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

«Вкусно — и точка» — российская сеть предприятий быстрого обслуживания, которая принадлежит трем франчайзи-партнерам. Некоторое время назад один из франчайзи партнеров - «Сеть предприятий питания» переехал из арендуемого офиса в собственный, расположенный на 37 этаже Башни Федерация. В новом пространстве перед специалистами ИТ-компании «Инфосистемы джет» стояла задача построить аудиовизуальный комплекс и лаконично интегрировать его в общую дизайн-концепцию. Реализация проекта началась с совместной работы с архитекторами, дизайнерами интерьера и подрядчиками по инженерным системам.

«Наш офис поделен на несколько зон, которые различаются по условиям работы и требуют разных мультимедийных решений. Для простоты эксплуатации нам было важно совместить их с принятыми в компании стандартами унифицированных коммуникационных платформ. Концепция, которую предложили эксперты “Инфосистемы джет”, максимально отвечала всем этим требованиям», ― сказал Дмитрий Верютин, ИТ-директор ООО «СПП» (франчайзи-партнер «Вкусно — и точка»).

Для повышения эффективности проведения совещаний и принятия решений специалисты «Инфосистемы джет» установили в переговорных комнатах видеопанели, системы видеоконференцсвязи, озвучивания и звукоусиления. С помощью системы бронирования помещений сотрудники могут планировать встречи в переговорных комнатах в два клика. Новая презентационная система с беспроводным подключением позволяет работникам со своих мобильных устройств демонстрировать контент на видеопанелях практически в любой точке офиса.

В рамках проекта специалисты ИТ-компании разработали стандарт оснащения переговорных комнат и кабинетов, который отвечает требованиям к дизайну офисных помещений. Этот стандарт полностью совместим с программными продуктами, которые заказчик использует для корпоративных коммуникаций. Сам аудиовизуальный комплекс имеет централизованную архитектуру, что упрощает эксплуатацию и обслуживание мультимедийных систем.

Еще одной особенностью проекта стала задача лаконичной интеграции мультимедийного и ВКС-оборудования с премиальным интерьером зон ресепшн, переговорных комнат, а также кабинетов руководителей и акционера. Благодаря применению встроенных потолочных микрофонных массивов, акустических систем и централизованной архитектуры всего аудиовизуального комплекса специалисты «Инфосистемы джет» смогли реализовать требуемый функционал, не нарушая дизайн интерьера.

«Заказчик получил функциональный мультимедийный комплекс, который построен по единым стандартам и полностью интегрирован с дизайном помещений. С помощью мультимедийных решений мы создали в офисе максимально комфортные условия для гибридной работы сотрудников», ― отметил Яков Шапиро, руководитель направления видеоконференцсвязи и мультимедийных систем «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 2000 сотрудников.

Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022г.), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews 2022г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.