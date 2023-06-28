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Цифровизация
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Группа ЦРТ вошла в топ крупнейших игроков рынка ИИ-решений

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения признана одним из крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений в 2022 г. Такие данные опубликованы в рейтинге CNews Analytics. Рейтинг формировался на основе выручки крупнейших ИТ-компаний.

Группа ЦРТ сохраняет позиции в топ-3 крупнейших компаний рынка ИИ-решений третий год подряд: по итогам 2020 г. — второе место, по итогам 2021 г. — первое место. По итогам 2022 г. группа ЦРТ заняла второе место, при этом продемонстрировала кратный рост выручки — порядка 50% год к году и обогнала большинство других представителей рынка речевых технологий и разговорного искусственного интеллекта более чем в 2,5 раза.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Третий год подряд мы демонстрируем уверенные результаты и находимся в топ-3 крупнейших игроков рынка ИИ-решений. Такие показатели — доказательство непрерывного технологического развития и клиентоцентричной политики группы ЦРТ. Среди драйверов развития рынка ИИ-решений по итогам 2022 г. — импортозамещение и рост дистанционных услуг. Это спровоцировало спрос на российские решения на основе речевых технологий — диалоговых ассистентов, речевую аналитику, голосовую биометрию. Крупный бизнес и госсектор стремились оптимизировать процессы, улучшить клиентский опыт, заместить иностранных вендоров и при этом ощутить экономический эффект. Некоторые российские решения уже были на уровне международных, а по ряду направлений, по результатам глобальных технологических конкурсов, превосходили их, что позволило в короткий срок реализовать новые подходы к цифровизации с помощью российских решений. По нашим данным, по итогу прошлого года направление текстовых и голосовых роботов выросло на 90%, масштабировались проекты по внедрению компьютерного зрения, речевой аналитики, голосовому заполнению медпротоколов. В первом квартале 2023 года спрос на аналогичные решения сохраняется».

Среди ключевых кейсов, востребованных в 2022 г., эксперты группы ЦРТ выделили внедрение биометрической платформы аутентификации по голосу в финансовом сегменте, внедрение биометрической системы распознавания лиц на крупных объектах спорта, транспорта, СКУД — системах контроля и управления доступом, а также внедрение интеллектуальной речевой аналитики в целях оптимизации работы контактных центров крупных банков и телеком-компаний.

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Группа компаний ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

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