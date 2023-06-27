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Нейросеть YandexGPT научилась тезисно пересказывать текст

«Яндекс» научил большую языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0) кратко пересказывать текст. Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи. Это позволит быстро узнать содержание статьи и сэкономить свое время. Новая возможность работает в режиме тестирования на сервисе 300.ya.ru. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейросеть умеет выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тыс. знаков. На чтение статьи такого объема обычно уходит 15-17 минут, а благодаря YandexGPT пользователь узнает ее содержание меньше чем за минуту. Это удобно, когда нужно просмотреть множество статей, написать к ним тезисы или найти ответ, не читая текст целиком. Ссылку на краткое изложение текста можно также отправить другому человеку. В популярных мессенджерах у таких сообщений будет превью с тезисами статьи.

Помимо краткого пересказа текста на 300.ya.ru сервис также предоставляет API для разработчиков. С его помощью они могут получить ссылку на сокращенную версию статьи, не пользуясь веб-интерфейсом. Это может быть полезно владельцам сайтов или новостных каналов. API пока тоже работает в бета-версии: пожелания по его развитию можно присылать в форму обратной связи.

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YandexGPT — это генеративная нейросеть, которую запустили 17 мая 2023 га. Ее обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Нейросеть доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в «Алисе», приложении «Шедеврум», личном кабинете продавца на «Яндекс маркете», в API для клиентов Yandex Cloud, а теперь и на 300.ya.ru. «Яндекс» будет внедрять YandexGPT и в другие свои продукты.

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