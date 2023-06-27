«Магистрат-Дон» формирует цены с помощью платформы DPrice

Филиал «Магистрат-Дон», официальный отдел продаж девелопера «ККПД-инвест», завершил проект по внедрению системы динамического ценообразования DPrice для повышения эффективности продаж за счет автоматизации процесса индексации цен на недвижимость, прозрачной продуктовой и рыночной аналитики. Решение разработано и внедрено компанией «Иннодата». Об этом CNews сообщили представители «Иннодата».

«Магистрат-Дон» — официальный отдел продаж квартир от застройщика «ККПД-инвест». Осенью 2022 г. в компании было принято решение автоматизировать процесс стартового и динамического ценообразования в связи с большим объемом строительства жилой недвижимости в регионе и сложностью ручной обработки специалистами значительного числа меняющихся факторов для оперативного формирования и индексации цен.

Для автоматизации был выбран продукт DPrice – платформа интеллектуального ценообразования от компании «Иннодата», реализованная на базе технологий искусственного интеллекта, включая методы машинного обучения и оптимизации. В рамках проекта экспертами «Иннодата» были доработаны алгоритмы ценообразования в соответствии с особенностями бизнес-процессов заказчика и обучена индивидуальная ML-модель. Система введена в промышленную эксплуатацию в апреле 2023 г.

Внедрение системы динамического ценообразования позволило филиалу «Магистрат-Дон» прогнозировать вероятность реализации объектов недвижимости, а также предоставило возможность регулировки параметров исчисления роста цен на них в зависимости от рыночной ситуации и требований девелопера. В числе измеримых результатов использования DPrice – максимизация прибыли от продаж, сокращение времени на расчет индексации стоимости и анализ данных, повышение прозрачности и точности процесса ценообразования.

«Наш бизнес ежедневно получает подтверждение правильности принятого решения при выборе цифрового продукта и ИТ-партнера, – отметил директор филиала «Магистрат-Дон» Алексей Зорькин. – Система динамического ценообразования DPrice позволяет нам в моменте правильно реагировать на изменения в покупательской активности и действия конкурентов, оперативно корректируя прайсовую стоимость реализуемых объектов как в меньшую, так и в большую сторону. Благодаря этому мы, с одной стороны, сохраняем баланс ассортимента квартир на разной стадии готовности, с другой – обеспечиваем необходимую доходность проектов и наполняемость эскроу-счетов».

«Мы не первый год реализуем проекты в области прогнозирования спроса и управления ценообразованием, поэтому в функционал нашего продукта DPrice, зарегистрированного в Реестре отечественного ПО, включены только лучшие практики, – сказал исполнительный директор компании «Иннодата» Александр Сергиенко. – Рад, что коллеги из филиала «Магистрат-Дон» в кратчайшие сроки оценили эффект от внедрения нашего решения, получив ряд преимуществ в борьбе за клиента и улучшение ключевых бизнес-показателей».

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«Магистрат-Дон» работает на рынке недвижимости Ростова-на-Дону в качестве отдела продаж застройщика «ККПД- инвест» более 15 лет. За все время реализовано более 20 тыс. квартир.

«Иннодата» — российский разработчик ПО, резидент Иннополиса. В технологический стек компании входят такие направления, как управление большими данными, предсказательная аналитика, разработка с использованием технологий искусственного интеллекта, Machine Learning, Process Mining и Task Mining. Разработки сфокусированы на следующих сегментах: транспортная отрасль, промышленность, FMCG и дистрибьюторские компании, финансовые институты, девелопмент в строительной сфере.