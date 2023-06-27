Группа компаний «Хост» перешла на кадровый электронный документооборот

Группа компаний «Хост», перешла на КЭДО от уральского разработчика Nopaper и ускорила обмен кадровыми документами в 14 раз.

ГК «Хост» — разработчик программного обеспечения для медицинских учреждений: поликлиник, больниц. В группе компаний пять юрлиц и 100 дистанционных сотрудников по всей России. Чтобы сократить срок подписания документов, в компании перешли на Nopaper — сервис для КЭДО, разработанный уральской компанией Artsofte. Об этом CNews сообщили представители Artsofte.

В Nopaper клиент сам может настраивать маршруты подписания и сроки отправки документов. Так компании не придется менять привычные процессы ради автоматизации — система подстроится под них. В большинстве других решениях за доработки пришлось бы доплачивать.

Сейчас ГК «Хост» подписывает с помощью КЭДО документы с дистанционными сотрудниками. Кадровый специалист в «1С» формирует документ, а сотрудник подписывает его со смартфона. Весь процесс занимает один день, что в 14 раз быстрее отправки бумажных документов по почте.

«Я переключаюсь между аккаунтами сервиса без дополнительной авторизации. Число сотрудников, подключенных к сервису КЭДО, постепенно растет. Уже сейчас вижу, что работа стала проще, больше не нужно контролировать доставку оригиналов. Все подписанные документы доступны и в Nopaper, и в «1С». А если у меня или у сотрудников возникает вопрос —команда Nopaper быстро отвечает и продолжает помогать нам после внедрения сервиса», — сказала Евгения Першикова, специалист по делопроизводству ГК «Хост».

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Nopaper — сервис кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью с сотрудниками. Чтобы начать обмениваться кадровыми документами без бумаг, нужно только скачать приложение. Сервис позволяет подписывать документы с офисными, дистанционными сотрудниками, а также с самозанятыми и внештатными специалистами.