ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ГК «Астра», производитель операционной системы Astra Linux и других продуктов экосистемы, продолжают сотрудничество.

В рамках реализации комплекса мероприятий по усилению обеспечения безопасности разработки продуктов экосистемы ГК «Астра» и для защиты от несанкционированного доступа к системам компании дирекция обеспечения качества и информационной безопасности завершила тестовые испытания и приступила к активной части внедрения в ИТ-инфраструктуру ГК «Астра» комплексного решения для аутентификации от «Аладдин Р.Д.». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Решение «Аладдин Р.Д.» будет использоваться для аутентификации в корпоративных системах ГК «Астра». Использование решения позволит обеспечить безопасный доступ сотрудников к информационным системам и сервисам компании.

«ГК «Астра» является производителем защищенной ОС Astra Linux Special Edition, в составе которой есть уникальные и эффективные СЗИ. В современных реалиях компрометация ОС и продуктов компании является желанной целью для киберпреступников – сегодня хакеры используют сложные сценарии проникновения. Однако при применении решения для аутентификации от «Аладдин Р.Д.» в комплексе с СЗИ нашей ОС Astra Linux можно усилить защиту периметра ИТ-инфраструктуры компании от внешних угроз и несанкционированного доступа с использованием устройств или учетных записей сотрудников», — отметил Максим Фокин, директор по информационной безопасности ГК «Астра».

Решение «Аладдин Р.Д.» состоит из двух частей: серверной и клиентской. Серверная часть представлена продуктом JaCarta Authentication Server, который поддерживает двухфакторную аутентификацию с помощью аппаратных и программных токенов, что дает возможность специалистам ИБ в будущем использовать разные форматы аутентификации. Сервер адаптирован под высокую производительность (более 5000 аутентификаций в секунду), что позволит избежать сбоев в пиковые утренние часы.

Поддержка большого количества стандартных протоколов (RADIUS, REST, WCF, ADFC) способствует простой интеграции сервера с прикладным рабочим ПО, которое используют в работе сотрудники различных подразделений. Полная совместимость с актуальными версиями ALD Pro и ОС Astra Linux Special Edition упрощает задачу системным администраторам компании для массового внедрения двухфакторной аутентификации среди пользователей.

В структурных подразделениях группы компаний «Астра» работают порядка 1500 сотрудников с разными уровнями доступа. Полнофункциональный рабочий кабинет для специалистов ИБ-отдела компании позволит самостоятельно выпускать и тонко настраивать уникальные аутентификаторы в зависимости от роли сотрудника в организации и уровня доступа.

Клиентская часть решения представлена мобильным приложением Aladdin 2FA (программное средство аутентификации), которое позволяет генерировать одноразовые пароли (OTP), а также поддерживает механизм PUSH. Aladdin 2FA реализует функцию безопасной передачи пользовательского аутентификатора на этапе регистрации, что делает невозможным перехват или клонирование OTP- или PUSH-аутентификатора.

Совместное использование Aladdin 2FA с JAS дает возможность получить полный контроль над любой попыткой авторизации в системах компании.

«ГК «Астра» и «Аладдин Р.Д.» на протяжении долгого времени являются технологическими партнерами. За время сотрудничества было выпущено множество сертификатов совместимости продуктов для различных версий ОС. Доверие, оказанное нашему продукту, является не только логичным результатам партнерства, но и ярким примером признания нашей экспертизы со стороны коллег, которые так же, как и мы, долгие годы занимаются развитием отечественной криптографии», — сказал Сергей Челышев, руководитель направления интеграций с технологическими партнерами «Аладдин Р.Д.».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Компания «Аладдин Р.Д.» – российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятия и защиты ее главных информационных активов. Линейка продуктов компании включает решения для: построения безопасной ИТ-инфраструктуры на базе PKI; безопасного доступа к информационным ресурсам; защиты данных (СУБД/баз данных, на дисках и съемных носителях); централизованного управления; обеспечения безопасной дистанционной работы.