Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

АО «БАРС Груп» в статусе спонсора секции «ИТ в госсекторе» представила российскую self-service BI-систему Analytic Workspace 20 июня в Москве на конференции CNews FORUM Кейсы 2023. Был показан реальный опыт применения системы для аналитики здравоохранения региона на примере создания ситуационного центра в Магаданской области.

Analytic Workspace – современная аналитическая BI-платформа, предназначенная для анализа и визуализации данных и поддержки в принятии управленческих решений.

Отличается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik.

Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар:

Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Обзор фишек.

Расскажем в прямом эфире о принципах работы и особенностях российской self-service BI-системы Analytic Workspace, а затем покажем ее в действии. Ответим на все интересующие вопросы как технического, так и административного характера. Вебинар будет полезен руководителям, маркетологам, аналитикам, а также менеджерам BI-проектов.

Дата проведения: 29 июня 2023 г. c 11:00 до 12:00

Место проведения: вебинар

Организатор: Analytic Workspace

Регистрация по ссылке

Что будет на вебинаре:

1. Расскажем о BI-продукте Analytic Workspace — как создавалось self-service BI-решение, закрывающее полный цикл работы с данными и подходящее как для крупного, так и для среднего и даже малого бизнеса

2. Залезем под капот — архитектура, внедрение, интеграции и безопасность данных

3. Узнаем, как реализован в Analytic Workspace ETL-слой для обработки и трансформации данных и как организовано хранение данных

4. Разберемся, какие типы источников поддерживает Analytic Workspace и узнаем, как справиться с источниками, которые не подключаются напрямую

5. Соберем модель данных в Analytic Workspace drag-and-drop способом и расскажем, как заполнять расчетные (вычисляемые) поля с помощью SQL-запросов

6. Познакомимся с 20+ предустановленных типов визуализаций и узнаем, как в Analytic Workspace создавать собственные виджеты с использованием HTML, CSS и JS благодаря встроенной интеграции с Echart

7. Расскажем о возможностях быстрого старта в Analytic Workspace

Ждем вас на вебинаре! Добавляйте дату в календарь, чтобы не пропустить.