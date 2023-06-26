CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Суперсервисом «Переезд в Москве» воспользовались более 20,5 тыс. раз за полгода

За полгода работы суперсервиса «Переезд в Москве» его возможностями воспользовались свыше 20,5 тыс. раз. Чаще всего пользователи изучают материалы об оформлении обязательных документов, переводе детей в новую школу или детский сад и столичном здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В сервисе «Переезд в Москве» представлены пошаговые инструкции, которые помогают быстрее адаптироваться на новом месте. Они полезны горожанам, переезжающим из одного района столицы в другой, и тем, кто переселяется из других регионов страны. Так, здесь можно узнать, как зарегистрироваться в квартире, какие документы для этого необходимы, как и где оплачивать коммунальные услуги и какие городские сервисы могут помочь в этих вопросах.

При этом новоселы получают индивидуальный набор инструкций после прохождения опроса. Пользователи уточняют, в свою или съемную квартиру переезжают, с детьми или без. На основании этого формируется персональная подборка.

«Суперсервис “Переезд в Москве” был запущен чуть больше полугода назад, и чаще всего им пользуются именно москвичи: 79% новоселов указали, что переезжают внутри столицы. При этом все цифровые возможности суперсервиса всегда под рукой: более 65% горожан просматривают его со своего смартфона, а наиболее активная аудитория суперсервиса — это горожане в возрасте 35-44 лет. Всего с момента запуска его материалами и пошаговыми инструкциями воспользовались уже более 20,5 тыс. раз, а самым востребованным стал сценарий переезда без детей в собственную квартиру», — отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сервис «Переезд в Москве» на портале mos.ru находится в каталоге «Услуги» раздела «Жилье, недвижимость, земля». Он доступен без авторизации. Чтобы получить информацию в полном объеме и сохранять свои данные, достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале.

В суперсервисе пользователи найдут около 170 наборов инструкций. Например, о том, как записать ребенка в детский сад или в первый класс. Если молодая пара ожидает прибавления, сервис подскажет, как встать на учет в женской консультации, где сдать необходимые анализы и оформить заявку на получение питания на молочной кухне. Родители школьников узнают, как оформить необходимые медицинские справки, а также получить доступ к цифровым образовательным ресурсам.

Всем пользователям предоставят подробные рекомендации, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги или как экологично избавиться от ненужных вещей и старой техники.

В дальнейшем суперсервис будет помогать новоселам на всех этапах — от планирования переезда до самого процесса. Инструкции будут полезны и тем, кто недавно переехал, но уже планирует досуг. Так, появится информация о занятиях и мероприятиях в столице, об особенностях социальной помощи для разных категорий граждан, рекомендации для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта и другие полезные для новоселов материалы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

«Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО

В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

Власти запретили создание в России «цифровых монополий»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще