iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников

Дальневосточный банк запустил корпоративное обучение персонала на платформе iSpring. Разработка собственных курсов позволила компании в два раза сократить срок адаптации новых сотрудников, повысить качество работы контакт-центра и снизить затраты на образование на 40%. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Новым сотрудникам в финансовых организациях часто приходится быстро разбираться в сложных банковских продуктах, осваивать незнакомые процессы и изучать документооборот. Дальневосточному банку удалось выстроить современную и дружелюбную систему обучения, благодаря которой специалисты быстро усваивают новые знания, разбираются во всех тонкостях и могут вести грамотные консультации клиентов.

«Раньше для обучения сотрудников мы пользовались услугами сторонних компаний. Но со временем поняли, что нам необходимо выстраивать внутреннюю систему образования. За десятилетия работы у банка накопилась собственная экспертность, методики и разработки, и нам хотелось системно передавать их сотрудникам. Ни одна внешняя компания этого сделать не могла. Кроме того, мы не всегда могли отправить специалистов на онлайн-мероприятия из-за большой разницы во времени с преподавателями. Решение воспользоваться образовательной онлайн-платформой назрело само собой», – сказала Ольга Пиндюрина, начальник управления по работе с персоналом Дальневосточного банка.

После изучения представленных на рынке решений, выбор был сделан в пользу платформы iSpring. Ключевыми критериями стали наличие мобильного приложения, позволяющего проходить обучение в удобном формате и в любом месте, возможность вести наблюдение за результатами прохождения курсов, видеть прогресс и собирать статистику по отделам. Также компании были важны готовый формат продукта, не требующий доработок со стороны банка, простота использования и круглосуточная служба поддержки.

Процесс разработки курсов и запуска обучения на платформе занял порядка двух месяцев. Создавать обучающие программы бизнес-тренерам и руководителям подразделений банка помогает конструктор курсов iSpring на основе PowerPoint.

Внутренняя система обучения, построенная на платформе iSpring, позволяет новым сотрудникам Дальневосточного банка быстрее адаптироваться. Если ранее на это требовалось не менее полугода, то сейчас специалисты уже через три месяца готовы работать самостоятельно.

Благодаря регулярному прохождению учебных материалов, операторы контакт-центра стали лучше разбираться в процессах банка и его продуктах, начали сами консультировать клиентов по многим вопросам без привлечения профильных специалистов.

Сейчас по новой системе в банке обучаются около 900 сотрудников. Из них 40% используют мобильное приложение. Помимо обязательного обучения банковским продуктам, продажам и регламентам, доступны различные курсы в библиотеке iSpring.

«Сегодня бизнес преимущественно использует корпоративное обучение для адаптации персонала. Мы рады, что наша платформа помогла Дальневосточному банку решить эту задачу, сделав процесс обучения максимально эффективным и при этом менее затратным. Инструменты iSpring позволяют компании разрабатывать курсы собственными силами, не привлекая сторонних подрядчиков. А интерактивные форматы помогают специалистам лучше усвоить информацию по продуктам и быстрее включиться в работу», – отметила Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия.