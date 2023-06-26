«Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама»

Компания «Интегро текнолоджиз», предоставляющая услуги по разработке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, зарегистрировала в Роспатенте платформу автоматизации наземного обеспечения рейсов и менеджмента авиасервисов «Панорама». Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз».

«Панорама»– программный продукт собственной разработки «Интегро текнолоджиз». Платформа позволяет обеспечить непрерывность производственных процессов авиационного предприятия, сократить операционные затраты на производственную деятельность и диспетчеризацию наземного обслуживания рейсов и ВС, повысить уровень пассажирского сервиса, а также минимизировать риски возникновения сбойных ситуаций. Решение позволяет автоматизировать широкий спектр производственных задач авиапредприятия, связанных с оперативным планированием и управлением ресурсами, планированием графиков смен персонала, планированием и контролем процессов наземного обслуживания рейсов, а также управлением сервисами для трансферных стыковок пассажиров и багажа.

Применение данной платформы позволяет различным предприятиям авиаотрасли в режиме реального времени распределять задачи между имеющимися ресурсами с учетом множества факторов: расположения ресурсов на маршрутной сети, наличия требуемой квалификации, интервалов времени выполнения задач и равномерности их распределения, емкостных требований, определения оптимальной комбинации ресурсов для выполнения задач и многих других.

«Панорама» имеет интуитивно понятный интерфейс, гибкие возможности настройки бизнес-правил для выполнения планирования, а также широкий функционал визуализации и представления его результатов.

«Регистрация «Панорама» в Роспатенте – важный шаг для развития нашего продукта, способствующий укреплению позиции компании на рынке поставщиков решений для цифровой трансформации авиаотрасли. Выбирая нашу платформу, авиапредприятия получают ряд неоспоримых преимуществ, в числе которых: полная интеграция данных и действий пользователей, поддержка работы системы в нескольких аэропортах, а также одновременной работы с несколькими авиакомпаниями, масштабируемая производительность расчетов при оптимизации, умные уведомления о возможных проблемах с вариантами их решения, оперативная отчетность и акты об обслуживании, отказоустойчивая архитектура, – сказал Сергей Прорубщиков, исполнительный директор «Интегро текнолоджиз». – «Панорама» не уступает по функциональности аналогичным российским и зарубежным решениям. Мы уже успешно прошли ряд пилотных тестирований платформы с крупнейшими российскими авиапредприятиями, при этом уровень экспертизы нашей команды позволяет работать не только на территории России и в странах СНГ, но и на зарубежных рынках».

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«Интегро текнолоджиз»— системный интегратор, предоставляющий услуги по разработке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб. Команда экспертов «Интегро текнолоджиз» имеет опыт комплексного внедрения и поддержки промышленных и специализированных программных ИТ-решений. Компания обучает сотрудников клиентов работе с программными продуктами, разрабатывает, локализует ПО и оформляет системную документацию.