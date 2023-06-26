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Цифровизация
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Группа компаний «Паладин» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров»

20 июня в отеле Holiday Inn Sokolniki в Москве состоялось ИТ-событие года – CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров». Крупнейшее мероприятие было полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях, а также был предоставлен конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. ИТ-лидеры России рассказали о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Мероприятие состояло из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле». На ИТ-форуме приняло участие более 500 гостей: ИТ-директора российских предприятий, государственные ведомства и представители ведущих ИКТ-компаний страны.

В программе CNews FORUM Кейсы было выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

В мероприятии в качестве партнера также принял участие крупный ИТ-интегратор в России - группа компаний «Паладин» (Paladin). На стенде группы компаний «Паладин» (№13) участники форума пообщались с техническими специалистами и получили информацию о возможностях поддержки и развития ИТ-инфраструктуры в текущих не простых условиях. ГК «Паладин» имеет большой опыт работы как в области построения ИТ-инфраструктуры, так и ее поддержке, включая поддержку критически важных узлов с фиксированным временем восстановления. Важно отметить наличие у компании штата сертифицированных специалистов, и собственных сервисных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Токен: Kra23eLr7Рекламодатель: ООО "ПАЛАДИН ЭНТЕРПРАЙЗ"ИНН/ОГРН: 7801333565 / 1177847212542Сайт: https://www.paladin-group.ru/

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