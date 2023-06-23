В технопарке «Сколково» тестируют российскую биометрическую систему

Компания «Метрика Б», резидент «Сколково», установила биометрическую систему Inoface для прохода сотрудников технопарка «Сколково» в офис. Тестирование проводится на входных группах 5 и 6 ядра. Отечественная система повысит безопасность и удобство при проходе в офисы и коворкинг.

В 2023 г. «Метрика Б» получила патент на изобретение «Способ, терминал и система для биометрической идентификации». Inoface имеет уникальный камерный модуль для максимизации точности, скорости распознавания и отсечения всех возможных атак. Система распознает человека даже в головном уборе или маске. Скорость распознавания составляет менее 0,5 секунды.

Среди преимуществ биометрической системы: высокая точность идентификации, полный контроль доступа, уникальная технология защиты от взломов и атак на основе алгоритмов и камерного модуля машинного зрения собственной разработки компании, а также отсутствие человеческого фактора, сложность фальсификации биометрических признаков и защищенность данных.

Али Тенчурин, руководитель направления технопарка «Сколково»: «Биометрическая система Inoface — одно из технологических решений, внедренных в действующую инфраструктуру здания технопарка в рамках программы пилотного тестирования технологий резидентов в экосистеме “Сколково”. В первые же дни система показала свое удобство и эффективность при обеспечении бесконтактного допуска сотрудников на рабочие места. Целями пилотного тестирования являются не только проверка эффективности продукции отечественных производителей при повседневной эксплуатации и выявление преимуществ либо недостатков для их проработки, но и повышение комфорта городской среды и технологичного урбанизма».

Биометрические терминалы Inoface разрабатываются и производятся в Казани, включены в каталог радиоэлектронной продукции Минпромторга России и имеют подтверждение Минцифры России о соответствии требованиям к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных.

В 2022 г. «Метрика Б» получила поддержку от «Сколково» на модернизацию продукта по программе «Микрогранты» на общую сумму свыше 3 млн руб. Компания также входит в число участников акселератора «Микроэлектроника» и активно продолжает работать над развитием проекта.

Тимур Абдуллин, генеральный директор компании «Метрика Б»: «Многолетний опыт и высокая квалификация сотрудников позволяет вести собственные разработки в области микроэлектроники и производить совершенно новые и уникальные решения в области биометрических систем идентификации по лицу. “Метрика Б” самостоятельно проектирует и производит программно-аппаратные комплексы высокоточной системы биометрической идентификации повышенной защищенности: импортонезависимой модульной системы, предназначенной для автоматизации и цифровизации оперативной деятельности и управления процессами средних и крупных предприятий. Компанией успешно реализовано свыше 30 проектов по внедрению технологии распознавания лиц. В числе наших клиентов – ИТ-парк, Иннополис, Исполнительный комитет Казани, Аппарат государственного совета Республики Татарстан и др».

Сотрудники технопарка «Сколково», у которых есть действующие пропуска в здание и желающие принять участие в тестировании системы, могут оформить заявки на использование Inoface в мобильном приложении Skolcity, в разделе «Биометрия».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково»увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.