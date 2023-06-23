Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении системы мониторинга и контроля доступа в резервуары чистой воды в Таштаголе. Благодаря сервису «Мониторинг люков» специалисты ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» могут эффективно следить за безопасностью удаленных объектов жизнеобеспечения города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Резервуары чистой воды, откуда она поступает потребителям Таштагола, расположены на возвышенностях. Чтобы водоснабжающая организация могла контролировать доступ к ним в режиме реального времени, специалисты установили на крышки резервуаров датчики, оснащенные SIM-чипами. Устройства передают данные в специальной энергоэффективной сети интернета вещей NB-IoT. При отклонении крышки более чем на три градуса диспетчер водоканала получит сообщение на электронную почту и в мессенджер. Таким образом, организация экономит время и ГСМ, которые ранее тратила на профилактические объезды резервуаров.

В перспективе с помощью IoT-датчиков водоканал может вести удаленный мониторинг наполняемости резервуаров и автоматически управлять уровнем воды с помощью насосных агрегатов. Датчики давления помогут вовремя спрогнозировать и предотвратить аварии на магистральной сети. А благодаря умным счетчикам можно получать объективные данные о расходе ресурса и снижать затраты, связанные с неучтенным потреблением воды.

Датчик открытия люков

«В сети NB-IoT приборы могут работать на одной батарее до 10 лет. Большинство из них устойчиво к большим перепадам температур – их можно использовать на улице и в помещении. В том числе, в подвалах: сигнал NB-IoT обладает хорошей проникающей способностью. Интернет вещей помогает оптимизировать процессы везде, где необходимо контролировать параметры труднодоступного оборудования, следить за работой удаленных объектов и получать точные данные о расходе ресурсов. Все это актуально для сферы ЖКХ и в частности для водоснабжения. Так, электросчетчики, работающие в нашей сети NB-IoT, использует один из гарантирующих поставщиков электроэнергии региона. А с Междуреченским водоканалом мы реализовали проект по оснащению многоквартирных домов умными узлами учета воды», – отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Для нас цифровое решение МТС – это, прежде всего, возможность легко и оперативно контролировать доступ в удаленные резервуары и состояние оборудования в условиях отсутствия электроснабжения. МТС и «ЮКЭК» успешно протестировали технологию NB-IoT зимой и летом. В дальнейшем мы планируем масштабировать ее на другие наши предприятия», − сказал начальник отдела автоматизации «Южно-Кузбасской энергетической компании» Сергей Лукашов.

Сеть NB-IoT развернута на всех территориях присутствия МТС, охватывая свыше 90% потенциальных пользователей. На долю цифровой экосистемы приходится больше число подключений IoT-устройств, том числе в сфере ЖКХ и городского хозяйства. Кроме того, интернет вещей помогает сокращать издержки на производстве, в сфере грузовых и пассажирских перевозок, в ритейле, медицине, библиотечном, музейном деле и т. д.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.