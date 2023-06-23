Работа банков с участниками ВЭД станет эффективней

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, объявляет о выходе нового продукта для автоматизации информационного обмена с цифровой платформой «Одно окно». Платформа объединяет участников внешнеэкномической деятельности и предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab,.

Новый модуль «RS-Connect. Обмен с ИС “Одно окно”» обеспечивает исполнение требований статьи 47.1 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ, регламентирующей взаимодействие с ИС «Одно окно», и позволяет обрабатывать сообщения по следующим потокам данных: получение от банка заявки на взаимодействие с ИС «Одно окно»; преддоставление банку информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении; предоставление банку информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика; получение от банка запроса на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств; получение от банка информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств; предоставление банку запроса на получение информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств.

Модуль организует взаимодействие по двум направлениям:с системами банка (в том числе и с системой ДБО) — через web-сервисы, а также через ручной ввод в интерфейсе модуля; с ИС «Одно окно» — через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ3).

«Модуль RS-Connect для обмена информацией с ИС «Одно окно» не только позволяет банкам соответствовать требованиям законодательства, но и повышает лояльность и удобство обслуживания клиентов. Теперь клиенты платформы «Одно окно» получают возможность моментально направлять и оплачивать в любом российском банке счета на оплату, выставляемые в рамках цифровых сервисов, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию. — Наличие соответствующей функциональности в банке просто необходимо для выполнения перевода денежных средств».

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 г. Компания предлагает как готовые импортозамещенные решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций.

Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.