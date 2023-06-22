«Первый бит» выпустил решение для учета средств индивидуальной защиты, управления их выдачей и закупками «Бит.СИЗ»

С 1 сентября 2023 г. появятся новые типовые формы и правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. В Приказе Минтруда РФ от 29.10.2021 N 766н закреплено общее положение, согласно которому требования по соблюдению правил СИЗ распространяются на всех работодателей в целом независимо от их организационно-юридических форм и форм собственности. В связи с этим ИТ-интегратор «Первый бит» выпустил решение для автоматизации закупки, выдачи и учета средств индивидуальной защиты. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

«Бит.СИЗ» — это расширение для корпоративных систем «1С:ERP Управление предприятием 2» и «1С:Комплексная автоматизация». Решение востребовано как производственными предприятиями, так и другими компаниями, которые обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

«Решение умеет анализировать исторические данные по расходу спецодежды и помогает вовремя создавать заявки на закупки. Также «Бит.СИЗ» помогает контролировать исполнение норм выдачи СИЗ. По нашим расчетам, это сокращает годовой бюджет на СИЗ на 10-20%», — сказал Сергей Вересов, руководитель проектного офиса «Москва.Павелецкая» ИТ-интегратора «Первый бит». При начале работы с программой, пользователи вносят в нее нормы выдачи СИЗ, а также размеры одежды сотрудников. Далее в ней контролируются сроки окончания эксплуатации СИЗ и соблюдение норм их выдачи.

Кроме того, программа позволяет подбирать необходимые для сотрудников СИЗ, а также учитывать любые выдаваемые им предметы, в том числе аксессуары и орудия труда. Например, предприятиям ЖКХ важно учитывать выданный инвентарь (метлы, скребки, лопаты и т.д.), а на производстве — фонари, рации, инструменты и прочее. Это не первый раз, когда «Первый бит» выпускает продукт с подобной функциональностью. Ранее в решении «Бит.Строительство» появился модуль «Учет спецодежды», но «Бит.СИЗ» нацелен на помощь более широкому кругу компаний, независимо от их отрасли.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7 тыс. специалистов.