ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам

Национальная финансовая ассоциация (НФА) поручила российской ИТ-компании SoftWell исполнение функций расчетного агента. На дату заключения соглашения в зону ответственности SoftWell переданы полномочия по расчету финансовых индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA SWAP Rate и RuREPO, для их последующей публикации на ресурсах НФА. Перечень публикуемых НФА индикаторов планируется расширять по мере поступления запросов от участников российского денежного рынка. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Совместными усилиями рабочих групп НФА и SoftWell была успешно решена задача по замещению функций, ранее исполняемых зарубежным поставщиком информации Refinitiv, а также изменен способ получения актуальных данных о ключевых параметрах финансового рынка.

Посредством использования ресурсов торгово-информационной платформы RuTerminal SoftWell собирает котировки контрибьюторов, а затем на их основе производит расчет финансовых индикаторов. Рассчитанные индикаторы и котировки контрибьюторов передаются в НФА, которая публикует их на своих ресурсах.

Президент НФА Василий Заблоцкий сообщил, что в мае 2023 г., по согласованию с Банком России, компания осуществила переход к деятельности в статусе некоммерческой организации в форме ассоциации.

Глава НФА отметил, что данное событие не окажет влияния на деятельность НФА в части финансовых индикаторов, поскольку развитие финансового рынка продолжается на площадке ассоциации в полном объеме. Ассоциация решает задачи, связанные с поддержкой участников финансового рынка в вопросах развития индустрии финансовых индикаторов, развития рынка ПФИ, валютного и денежного рынка, адаптации рынка драгоценных металлов к текущим экономическим условиям, экспертизы законодательных, нормативно-правовых и нормативных актов с целью учета интересов членов НФА и иных заинтересованных участников финансового рынка.

Актуальные значения индикаторов MosPrime Rate, ROISfix и RuREPO становятся доступны каждый рабочий день не позднее 12:30 по московскому времени, а NFEA SWAP Rate – не позднее 13:30 по московскому времени.

«После ухода с российского финансового рынка компании Refinitiv возникла задача ее замены в качестве расчетного агента индикаторов НФА. Мы посчитали, что в новых условиях предпочтение по организации взаимодействия с российскими участниками финансового рынка должно отдаваться национальным разработчиками торговых платформ и ИТ-продуктов. Именно поэтому функции, ранее выполняемые Refinitiv по расчету индикаторов НФА, было решено передать в ведение отечественной компании SoftWell. Уже полгода компания успешно справляется с ролью расчетного агента НФА, и мы высоко оцениваем перспективы дальнейшей работы», – сказал Василий Заблоцкий, президент НФА.

Подписанию соглашения предшествовал полугодовой период подготовки, в ходе которого специалистами SoftWell была отработана технология сбора данных контрибьюторов и расчета индикаторов. Помимо этого, представитель компании SoftWell был включен в Экспертный совет НФА по индикаторам и ставкам, где участвовал в заседаниях Совета, знакомился с текущей повесткой и актуальными инициативами участников рынка.

Практическое участие в работе НФА позволило SoftWell обеспечить интеграцию и обобщить входящие данные контрибьюторов в единой базе торгово-информационной платформы RuTerminal. Компания отработала технические процедуры и согласовала с НФА порядок взаимодействия, необходимый для эффективного исполнения функций расчетного агента и своевременной публикации индикаторов на информационных ресурсах НФА. Помимо этого, в лице SoftWell НФА приобрела надежный канал сбора данных для расчета индексов, потоков котировок контрибьюторов в RuTerminal и новых клиентов.

«В лице SoftWell Национальная финансовая ассоциация и профессиональные участники получили надежного поставщика данных об индикативных ставках и финансовых показателях российского денежного рынка, которые необходимы как для эффективного совершения операций, так и оценки вероятных рисков. Мы стали не только надежным сервисом для сбора данных и расчета финансовых индикаторов, но и гарантом их актуальности и достоверности за счет формирования прозрачного и корректного подхода к пониманию методологии и правилам расчета», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

Рабочие команды SoftWell и НФА продолжают совместную работу по совершенствованию услуги предоставления финансовых данных. В частности, на площадке НФА постоянно действует экспертный Совет по индикаторам и ставкам, со стороны SoftWell организован канал обратной связи с поставщиками и потребителями информации, а контрибьюторам предоставлен персональный доступ к торгово-информационной системе RuTerminal для передачи котировок расчетному агенту.

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Компания SoftWell больше 20 лет разрабатывает сложное банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства, системной интеграции и поставляет его крупным финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство.

SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.

Ядро Navigator лежит в основе рынка стандартизированных ПФИ «Московской биржи».