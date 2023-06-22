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Цифровизация ИТ в банках
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Автоматизированный перенос DWH на Open Source и российское ПО

6 июля 2023 г. на вебинаре совместно с Yandex Cloud и банком «Финсервис» мы расскажем о практическом опыте миграции корпоративного хранилища данных (DWH) с платформы Microsoft на технологии Open Source.

На вебинаре:

- сделаем обзор успешных проектов в области DWH;

- наглядно продемонстрируем весь цикл работы с данными;

- покажем применение low-code/no-code инструментов для управления корпоративными данными на примере анализа бонусной программы лояльности.

Вебинар будет полезен ведущим экспертам по ИТ, аналитике и работе с данными, архитекторам и инженерам данных, CIO, CDO.

Спикеры:

Артем Симанов, руководитель продуктового развития партнеров, Yandex Cloud;

Сергей Кондратенков, начальник Управления развития аналитических систем Департамента структурных проектов АО «Банк Финсервис»;

Борис Бондарев, главный архитектор BI.Qube.

Начало вебинара в 10:00, регистрация по ссылке.

Токен: Kra23zTmCРекламодатель: ООО «АйТи Про»ИНН/ОГРН: 7718666590 / 1077760500950Сайт: https://biqube.ru/

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