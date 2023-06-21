«Ингосстрах-инвестиции» повышает качество сервиса с помощью BPMSoft

АО УК «Ингосстрах-инвестиции» использует CRM- и ITSM-системы на базе единой low-code платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). С помощью этих решений было улучшено качество обслуживания налажены процессы привлечения и удержания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

До старта проекта в «Ингосстрах-инвестиции» использовались разрозненные решения для сбора и учета данных о клиентах. Это заметно осложняло и замедляло работу, создавало дополнительные риски и отрицательно сказывалось на уровне сервиса. В процессе внедрения использовались готовые инструменты BPMSoft для управления маркетингом, продажами и услугами. Также на базе low-code платформы BPMSoft ИТ-командой «Ингосстрах-инвестиции» была развернута внутренняя ITSM.

CRM-система позволяет автоматизировать ключевые процессы омниканального взаимодействия с клиентами. В ней собирается вся история коммуникаций от первого касания и до обращения в поддержку, формируется цифровой профиль 360 градусов. На основе собранной и структурированной информации, специалисты компании быстрее обрабатывают и эффективнее маршрутизируют обращения, планируют и оптимизируют ресурсы, централизованно контролируют качество услуг. В CRM сохраняются данные обо всех этапах предоставления сервисов, настроена прозрачная и удобная аналитика и отчетность.

Дмитрий Тонкогубов, ИТ-директор АО УК «Ингосстрах-инвестиции»: «В компании завершается модернизация ИТ-ландшафта, которая позволит реализовать нашу главную стратегическую цель - лидерство в сфере индивидуальных инвестиций. Для этого очень важно обеспечить нашим клиентам максимальный уровень сервиса, минимизировать любые риски, мешающие эффективной коммуникации. Мы остановили выбор на BPMSoft, так как она соответствовала нашим ключевым требованиям: включала low-code инструментарий и позволяла на базе единой платформы быстро запускать разнообразные сервисы. Кроме того, в ее портфолио был целый список реализованных кейсов, то есть мы использовали лучшие практики».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «Направление индивидуальных инвестиций требует высочайшего уровня клиентского обслуживания. Для управляющей компании слаженность внутренних механизмов работы выходит на первый план. Поэтому именно в таких случаях BPM-подход становится настоящей суперсилой, с его возможностью оркестрировать множество разрозненных и сложных процессов внутри единого пространства. А также проводить их оценку с точки зрения управления эффективностью, определяя слабые места и точки роста для постоянного улучшения».

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Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Позволяет не только быстро автоматизировать CRM и SRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Содержит low-code инструменты для настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.