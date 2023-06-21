«БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и решений для клиентов из различных отраслей экономики, и группа компаний MONT заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества MONT предложит бизнесу программное обеспечение разработки «БФТ-холдинга», предназначенное для организации долгосрочного хранения электронных документов, построения централизованных систем управления мастер-данными, комплексного управления имуществом, автоматизации цикла закупок и другие ИТ-решения. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Статус партнера дает MONT возможность реализации через свою партнерскую сеть продуктов «БФТ-холдинга», включая единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-архив», SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.управление активами».

«БФТ-холдинг» с 1997 года реализует комплексные ИТ-проекты в государственном и корпоративном секторах. Более 6000 проектов реализованы в 83 субъектах России, в их числе более 15 крупных федеральных проектов для Социального фонда России, Роструда, Росреестра, Минцифры России и др.

Группа компаний MONT сегодня является дистрибьютором программного обеспечения. Представительства MONT открыты в 20 городах России. Партнерская сеть дистрибьютора насчитывает более 5000 компаний, а продуктовый портфель MONT включает решения как давно и хорошо известных производителей, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка.

«В этом году мы приняли решение о продвижении ряда наших продуктов через партнерскую сеть. MONT – это дистрибьютор с большим опытом работы на российском ИТ-рынке. Компания обладает широкой партнерской сетью, понимает текущие потребности рынка. Мы со своей стороны готовы обеспечить техническую, консультационную и маркетинговую поддержку», – сказала Юлия Захаренко, заместитель коммерческого директора и директор Департамента партнерских отношений «БФТ-холдинга».

«Партнерство с «БФТ-холдингом» открывает нам новые возможности для решения бизнес-задач клиентов, с которыми сталкиваются представители нашей партнерской сети. После ухода с рынка ключевых игроков перед российскими компаниями встал вопрос импортозамещения. Все продукты, которые предлагает «БФТ-холдинг» в рамках партнерской программы, входят в Реестр отечественного ПО и могут заменить ряд зарубежных аналогов», – отметил Дмитрий Елин, директор департамента прикладных и облачных решений MONT.

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. В продуктовом портфеле зарубежные и российские производители ПО, в том числе с эксклюзивными контрактами. MONT является авторизованным дистрибьютором решений в сфере информационной безопасности, инфраструктуры, прикладного ПО, САПР и графики, а также имеет в своем портфеле комплексные решения, включающие программное и аппаратное обеспечение. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибьюция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.