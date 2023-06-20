Внедрение СКДПУ НТ в АК «Ямал» привело к оптимизации бизнес-процессов

Авиакомпания «Ямал» внедрила систему СКДПУ НТ для контроля действий пользователей. Система контроля привилегированного доступа покрыла в первую очередь задачи по работе привлекаемых внешних специалистов и многочисленных подрядчиков, обслуживающих ИТ-систему организации. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Через «СКДПУ НТ шлюз доступа» удаленные администраторы подключаются к инфраструктуре организации, обслуживая такие системы как «1С», «Директум», «Консультант+», а также несколько специализированных авиационных систем.

В свою очередь решение «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика» снижает временные затраты и повышает скорость анализа, так как в автоматическом режиме анализирует сессии удаленного доступа. Теперь офицерами безопасности не нужно отслеживать отклонения в работе подрядчиков, в ручном режиме проверяя каждую отдельную сессию и подрядчика.

«СКДПУ НТ при работе на инфраструктуре дала возможность не только повысить безопасность и контролируемость действий при подключении, но и получить более полную картину по трудоемкости выполняемых подрядчиками работ. Ранее мы ориентировались только на длительность подключения администратора, при этом была погрешность при принятии объемов выполненных работ. Сейчас, контролируя работы подрядчиков, специалисты авиакомпании видят больше данных о выполнении задач и могут оценить уровень компетенций исполнителя», – сказал руководитель ДИТ АК «Ямал» Лев Семенов.

«Авиакомпания «Ямал» – интересный и знаковый для нас заказчик, первый в авиаотрасли, - сказал генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарев. – Пример этого внедрения наглядно показывает, что наш продукт даже в классических сценариях контроля удаленного доступа обслуживающих организаций может быть не просто средством ИБ. Решение будет окупаться за счет оптимизации работы пользователей и офицеров безопасности. Но и про безопасность и требования все помнят и так как у заказчика в структуре есть и объекты КИИ, для них важно, чтобы ПО соответствовало требованиям регулятора, а СКДПУ НТ как раз такое решение».