В реестрe отечественного ПО появился сервис для оценки персонала

Polygrade внесен в реестр отечественного программного обеспечения. Это полностью импортонезависимое HR-решение, предназначенное для автоматизации грейдирования – оценки должностей по степени значимости для организации. Об этом CNews сообщили представители агентства «Полилог».

В 2022 г. с российского рынка ушло много производителей зарубежного ПО. Разработчики иностранных программ для грейдирования не стали исключением. В связи с этим, большинство отечественных компаний, использовавших такие решения, утратили к ним доступ.

Агентство «Полилог» разработало российский аналог импортных систем для грейдирования – Polygrade. Платформа значительно упрощает HR-процессы компании. Она позволяет систематизировать перечень должностей и их характеристик в единое цифровое хранилище. На основании данных о должности работодатель видит ее важность для реализации задач компании. Программа учитывает такие факторы, как уровень необходимых знаний, степень ответственности за результаты деятельности и пр.

Polygrade трансформирует полученные данные в наглядную онлайн-аналитику, позволяющую выявить кадровые риски и белые пятна организационной структуры. Эта функция очень полезна при составлении кадрового резерва, а также плана обучения для повышения квалификации. Кроме того, аналитика обеспечивает справедливость системы вознаграждения (определение заработной платы и льготных программ для сотрудников).

Polygrade работает по универсальной методологии консалтинговой группы HighAdvance, которая используется множеством отечественных компаний. Таким образом, платформа применима в работе любой организации, независимо от ее отраслевой принадлежности и размера.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева: «Важно, что Polygrade - это полностью импортонезависимая платформа, которая совместима с наиболее значимыми российскими ОС («Ред ОС», ROSA Linux, Astra Linux) и СУБД (Postgres Pro, Platform V Pangolin и Jatoba)».

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HighAdvance – консалтинговое подразделение международной исследовательской группы компаний EPSI, основной деятельностью которого является оценка и управление нефинансовыми показателями организаций.

Направления деятельности Агентства «Полилог» (аккредитованная ИТ-компания): ИТ – внедрение ИТ-решений (собственная BPM-платформа Polycode для госуслуг, проверок, СМЭВ, витрин данных, а также KMS для хранения знаний) и проведение аналитики (бизнес-процессы, модели данные, ФТ, ТЗ, ЧТЗ, ФЭО, работа с ВПЦТ, рейтингом CDTO и др.); PR – сопровождение мероприятий и брендов: разработка PR-стратегии, формирование пула экспертов, СМИ и блогеров, регулярный мониторинг инфополя, организация участия в мероприятиях и собственных мероприятий, спецпроектов, подготовка контента; EVENT – организация конгрессных, выставочных, политических, отраслевых и других видов мероприятий, в т.ч. с участием первого лица.

Polycode – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. Polycode зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866). Программа Polygrade создана на базе BPM-платформы Polycode.