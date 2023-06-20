В Ижевске тестируют мобильное приложение для оплаты проезда

АО «ИПОПАТ» начинает тестировать в Ижевске систему оплаты проезда через мобильное приложение «Удмуртия транспорт». Проект реализуется совместно с оператором системы оплаты проезда в регионе ООО «ТИС» и компанией «Датапакс». Первыми оценить новые возможности могут пассажиры автобусных маршрутов №8 и №79. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Для оплаты проезда через мобильное приложение «Удмуртия транспорт» необходимо предварительно установить его на смартфон, в салоне автобуса отсканировать QR-код или, включив Bluetooth и геолокацию, выбрать свой маршрут и оплатить поездку, следуя инструкции. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который необходимо предъявить по требованию контролера.

«Реализация данного проекта направлена на повышение комфорта и качества пассажирских перевозок. Тестирование нового современного способа оплаты проезда проходит на двух бескондукторных автобусных маршрутах в Ижевске. После того, как все процессы будут отлажены, мы планируем предоставить возможность оплачивать проезд через мобильное приложение «Удмуртия транспорт» пассажирам и других маршрутов, работающих без кондуктора», – сказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Мобильное приложение «Удмуртия транспорт» предоставляет пользователю информацию о всех автобусных маршрутах города. С помощью цифрового сервиса пассажир сможет посмотреть расписание, отследить движение автобусов на карте города в реальном времени, узнать прогнозируемое время прибытия на нужную остановку и в целом оптимально спланировать свой маршрут.

«Запуск мобильного приложения для нас очень ответственный шаг, так как выводит нас на новый уровень взаимодействия с перевозчиком: полноценное функционирование мобильного приложения (как и современных сервисов пассажирской мобильности в целом) невозможно без глубокой взаимной интеграции информационных систем предприятий, что неизбежно требует формирования и поддержания жестких стандартов взаимодействия, но при должной реализации ведет к повышению качества услуги перевозки, – отметил генеральный директор ООО «ТИС» Александр Прозоров.

«Мы стремимся сделать общественный транспорт максимально удобным для пассажиров за счет внедрения инновационных цифровых решений. Пользователи мобильного приложения «Удмуртия транспорт» смогут оценить новый удобный способ безналичной оплаты проезда. Теперь пассажиру необязательно иметь при себе банковскую карту, можно считать QR-код камерой на смартфоне или спокойно занять удобное место в салоне автобуса, открыть приложение и подтвердить оплату одним кликом, – сказал заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев.

В ноябре 2022 г. «Датапакс» совместно с АО «ИПОПАТ» запустил комплекс цифровых систем для планирования, управления и контроля пассажирских перевозок на автобусных маршрутах № 8, № 26 и № 79. С января 2023 г. комплексная автоматизированная система действует на всех автобусных маршрутах, обслуживаемых АО «ИПОПАТ», в рамках развития пассажирского транспорта города Ижевска. Транспортные средства оснастили системой диспетчеризации. Цифровые сервисы помогают перевозчику корректировать маршруты, формировать удобное расписание движения и контролировать выполнение транспортной работы.

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров. Программное обеспечение компании включает в себя функции для решения задач планирования, управления и контроля работы общественного транспорта.