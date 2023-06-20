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«Северсталь» развивает систему цифровых инструментов для контроля качества продукции на площадке Череповецкого меткомбината

«Северсталь» запустила систему слежения за металлом (ССМ) в прокатном производстве Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). Новая система внедрена на агрегате перемотки рулонов №650 и агрегатах поперечной резки (АПР) №3 и №4, которые осуществляют правку, резку, а также доработку металлопроката для клиентов машиностроения и строительства, в том числе – ответственного назначения.

«Аттестация металлопроката – один из самых ответственных процессов в технологической цепочке. Цифровая система сопровождает движение металла на всех этапах его прохождения через агрегаты и с помощью мониторов предоставляет сотрудникам наглядную информацию о назначении листов, очередности рулонов на порезку, скорости полосы, соответствии продукта заявленным требованиям по геометрическим и иным параметрам. Сигналы на каждый метр или лист продукции оперативно поступают в систему автоаттестации Sherlock и цеховую систему учета. Инструмент позволяет исключить человеческий фактор в части производства и доработки продукции, обеспечить клиенту металл, полностью соответствующий заявленным требованиям по качеству и геометрии, а также значительно сократить время на аттестацию металлопродукции», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Разработчиками системы выступила компания АСК (Екатеринбург). Сотрудники внутренних подразделений компании – «Северсталь-инфоком», дирекции по техническому развитию и качеству и прокатного производства ЧерМК – собственными силами интегрировали решение в производственную систему учета. Команда продолжает тестировать и развивать инструмент, чтобы автоматизировать большее количество технологических операций.

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