Роботы заплатят пенсии: «СберНПФ» автоматизировал выплаты по ОПС и НПО

«СберНПФ» роботизировал выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) и по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Инициатива позволила автоматизировать часть рутинных операций, сократить использование бумаги и повысить надежность процедур. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

Масштабная роботизация операций по расчету и осуществлению пенсионных выплат завершилась в мае 2023 г. Клиент подает пакет документов на получение выплат. Фонд верифицирует их и вводит в автоматизированную систему. Алгоритм оценивает предоставленные данные и принимает решение, кому и в каком объеме необходимо произвести выплату.

В системе электронного документооборота робот автоматически формирует платежные документы. Алгоритм умеет распознавать различные виды договоров и инвестиционные стратегии. При этом внести изменения в сформированную и проверенную роботом платежную ведомость нельзя — это обеспечивает высокую надежность и прозрачность процедур, а также исключает человеческий фактор.

Виктор Поляков, операционный директор «СберНПФ»: «Благодаря роботизации процесс расчета и осуществления всех выплат в «СберНПФ» реализуется автоматизированно. Объем обращений за выплатой растет ежегодно. С начала года их количество выросло на 10%. Инициатива позволила на 100% сократить использование бумаги. В апреле-мае в «СберНПФ» стартовал пилотный проект по роботизации исполнения заявлений на изменение персональных данных. Уже сейчас порядка 82% таких операций выполняются без участия человека».

***

«СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.