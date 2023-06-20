Нейросеть-глаз, 3D-аватары и платформа для ИИ: VK и НИУ ВШЭ подвели итоги первого года работы Инженерно-математической школы

В московском офисе VK состоялась защита проектов Инженерно-математической школы (ИМШ) — совместной образовательной программы VK и НИУ ВШЭ. Среди проектов студентов — технология для генерации анимированных 3D-персонажей, фреймворк для языка PHP и открытый сервис по созданию нейросетей. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Education и НИУ ВШЭ подводят итоги первого года работы Инженерно-математической школы (ИМШ). За два семестра 40 студентов ИМШ разработали проекты в четырех мастерских по востребованным ИТ-направлениям, среди которых — аппаратное обеспечение искусственного интеллекта, прикладной ИИ, виртуальные платформенные решения, а также компиляторы и высоконагруженные системы. Три мастерские в Москве работают на базе МИЭМ НИУ ВШЭ, мастерская по виртуальным платформенным решениям — на базе Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук. Студенты получали ежемесячную стипендию от VK: ее суммарный объем в 2022-2023 учебном году составил 9,7 млн руб.

Ключевая особенность ИМШ — формат практикоориентированных мастерских, где студенты работают над реальными технологическими задачами под руководством экспертов VK. Студенты мастерской по прикладному ИИ разработали технологию создания 3D-модели человека и систему распознавания лиц людей, морд животных и их подобия у любых объектов на видео. Другая команда мастерской исследовала возможности нейронных сетей для работы с текстами, в которых буквы, цифры или слова могут быть завуалированы символами. Команда мастерской по компиляторам и высоконагруженным системам работала над KPHP — компилятором для PHP, на котором написан бэкенд-код «Вконтакте». Студенты создали фреймворк, совместимый с компиляцией в C++, для использования PHP-разработчиками — его опубликуют в открытом доступе. Студенты мастерской по виртуальным и платформенным решениям разработали low-code платформу машинного обучения. Для удобства управления был подключен специальный бот «Вконтакте». Участники мастерской по аппаратному обеспечению ИИ запустили популярные нейросетевые модели.

«Формат Инженерно-математической школы показал, насколько эффективным может быть взаимодействие университетов и бизнеса. Образовательная программа органично объединила сильную фундаментальную базу, которую дают в НИУ ВШЭ, с работой над реальными технологическими кейсами, стоящими перед ИТ-специалистами VK каждый день. Наша первостепенная задача в партнерстве с вузами — предоставить студентам, которым интересны технологии, возможность освоить практические навыки, необходимые для работы в ИТ, еще во время обучения в вузе. Это важно для старта успешной карьеры молодых специалистов и их быстрой адаптации под актуальные запросы работодателей», — сказал Георгий Щелканов, руководитель направления инженерных школ VK.

«Концепция Инженерно-математической школы — симбиоз образовательной, исследовательской и практической деятельности. При ее создании мы понимали, что комплексное ИТ-образование будет эффективнее, если дать студентам возможность попробовать себя в решении реальных кейсов от лидеров индустрии. Опыт первого года реализации проекта доказал, что у такого подхода с глубоким погружением в практику — большое будущее. Студенты многому научились, разбирались в новых предметных областях и скоро вырастут в профессиональных, многопрофильных специалистов. Уверен, что в следующем году мы увидим еще более значимые результаты, а через два года — выпускников магистратуры ИМШ, готовых к решению самых сложных индустриальных кейсов», — отметил Федор Иванов, директор Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ.

По итогам первого года работы Инженерно-математической школы были запущены семь авторских курсов от преподавателей VK по актуальным ИТ-направлениям. С сентября 2023 г. в рамках ИМШ будет запущено три курса VK и два магистерских направления: аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта и прикладные модели ИИ. Отбор в магистратуры стартовал 19 июня 2023 г.

В следующем учебном году мастерские Инженерно-математической школы продолжат работу. Новый набор на бесплатное обучение в ИМШ откроется в сентябре 2023 г.