Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут

Теперь пользователи услуг облачной фискализации различных провайдеров смогут перейти на облачную фискализацию от Life Pay без дополнительных доработок и потери времени. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Зачастую для подключения или переподключения сервиса фискализации для интернет-магазинов в соответствии с 54-ФЗ требуется время и усилия разработчиков, отчего могут быть задержки по выбору решения и его реализации, так как приходится учитывать различные факторы, в том числе техническую совместимость выбранного поставщика по интернет-эквайрингу и поставщика облачной фискализации.

Коннектор Life Pay к провайдерам облачной фискализации Orange Data и «Атол онлайн» не просто расширяет возможности фискализации для клиентов, но и делает смену сервиса по предоставлению услуг облачной кассы быстрой и бесшовной. Для осуществления перехода потребуется минимум времени разработчика: достаточно поменять URL сервиса или использовать готовый CMS-модуль.

В первую очередь коннектор будет полезен банкам и платежным сервисам, так как позволит расширить выбор поставщиков услуг облачной фискализации в рамках пакетных предложений. Провайдерам интернет-эквайринга не нужно тратить время на отдельную разработку — коннектор позволяет клиентам быстро подключиться к облачной кассе Life Pay, если изначально ими использовались сервисы Orange Data и АТОЛ Онлайн. Подключение занимает от пяти минут и может варьироваться в зависимости от провайдера.

Для предпринимателей коннектор Life Pay позволит выбрать оптимальное предложение по приему и фискализации платежей. Заключая договор с Life Pay на услуги облачной фискализации, бизнес получает не только быстрый старт работы благодаря преднастроенному коннектору, но и выгодные условия по эквайрингу от банков-партнеров в рамках единого договора. Изучить актуальные ставки можно в «Личном кабинете» Life Pay.

Кроме того, «Личный кабинет» Life Pay позволяет упростить учет и автоматизацию торговли: в нем отображается статистика по каждому заказу: статус транзакции и сумма оплаты, связанный с транзакцией чек, артикул товара, ФИО сотрудника, сделавшего продажу, координаты торговой точки и платежного терминала. Для наглядности любой срез данных можно посмотреть в виде графиков или итоговых отчетов.

Облачная фискализация подойдет не только для интернет-магазинов, но и для служб доставки, выездной торговли и мобильных сотрудников. В отличие от аппаратных онлайн-касс, облачная касса способна фискализировать платежи, поступающие со всех платежных устройств и каналов продаж. Чеки в этом случае высылаются покупателям электронным способом. Технология исключает покупку кассового терминала для каждого сотрудника, что позволяет кратно сэкономить на операционных расходах компании. Также теряется необходимость в покупке чековой ленты, что тоже сокращает статью расходов.