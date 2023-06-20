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ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной – одной из крупнейших на будущем МЦД-4

Движением поездов на станции Солнечная будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства дивизиона ЖАТ группы компаний 1520.

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Отечественная разработка обеспечит интервальное движение на участке, предотвратит задержки поездов, повысит эффективность и безопасность железнодорожной линии. С ее помощью персонал станции сможет дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, устанавливать маршруты.

В цифровой контур станции Солнечной вошли 93 стрелочных перевода и 102 светофора. Чтобы подключить оборудование, уложили около 130 км кабеля.

Цифровую автоматику разместили в новом здании поста электрической централизации, которое построили специалисты ОСК 1520 (входит в группу компаний 1520). Площадь двухэтажного поста – 650 м2. В здании смонтировали видеонаблюдение, внутри обеспечили комфортные условия для работы персонала: оборудовали санитарные узлы, душевую, комнату приема пищи.

МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» обеспечит скоростным транспортом несколько подмосковных городов, будет интегрирован с метро, МЦК и другими диаметрами.

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