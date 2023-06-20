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Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы компании «Мерчант контакт»

Использование виртуальных мощностей позволило упорядочить и упростить часть внутренних бизнес-процессов компании.

ООО «Мерчант контакт» работает в сфере ритейла, и специфика деятельности требует постоянного управления рядом внутренних процессов, а также совместной работы сотрудников, которые могут находится в разных регионах и разных часовых поясах. Долгое время компания пользовалась собственной инфраструктурой, но постепенно пришло понимание, что требуется более эффективное и управляемое решение, построенное на облачной платформе.

После изучения рынка и тестирования виртуальной инфраструктуры нескольких облачных провайдеров, «Мерчант контакт» сделал выбор в пользу Cloud4Y. Решение корпоративного облачного провайдера подошло для задач совместного и непрерывного использования виртуальных столов с доступом к внутренним базам данных компании. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Использование облачной платформы Cloud4Y по модели IaaS и работа с виртуальными рабочими столами позволило ООО «Мерчант контакт» оптимизировать и повысить прозрачность работы с базами данных, наладить непрерывность бизнес-процессов.

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