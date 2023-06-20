«1С‑Рарус» создала единую систему кадрового учета и расчета зарплаты для предприятий «Стенмикс холдинг лимитед»

«1С-Рарус» завершила проект по созданию информационной системы централизованного кадрового учета и расчета зарплаты в группе компаний «Стенмикс холдинг лимитед». В результате снижены трудозатраты на составление регламентированной отчетности и расчет заработной платы, повысилась продуктивность работы HR службы, усовершенствованы внутрикорпоративные сервисы.

Холдинговая компания «Стенмикс холдинг лимитед» управляет проектами производителя золота Highland Gold Mining. В активы группы входят проекты по добыче золота, освоению и геологоразведке.

Деятельность Highland Gold сосредоточена в производственных центрах в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, Чукотском автономном округе, Киргизии, Республике Бурятия. На предприятиях группы компаний работает 10 тыс. человек.

Холдинг регулярно приобретает новые территориально удаленные активы. До проекта каждый актив вел кадровый учет и расчет зарплаты в своей системе. Наблюдалась высокая трудоемкость интеграции и консолидации данных новых подразделений, росла стоимость владения информационными системами.

Основой для построения единой системы кадрового учета и расчета зарплаты выбрали программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 КОРП» на платформе «1С:Предприятие 8». ИТ партнером проекта стала компания «1С-Рарус».

По итогам проекта разработана единая методология расчета заработной платы в активах группы. Централизованный кадровый учет ведется в одной базе.

Автоматизировано формирование регламентированной отчетности. Снижены трудозатраты на составление отчетности и расчет заработной платы по каждому активу, и в целом по холдингу.

Реализована интеграция с рекрутинговой системой. В итоге повышена продуктивность работы HR службы холдинга.

Упрощено использование внутрикорпоративных сервисов. Реализован механизм получения информации сотрудниками через систему чат бот (мобильное веб приложение).

Выполнена интеграция с информационной системой по охране труда и реализован учет размеров спецодежды сотрудников.

Улучшено качество информационных данных холдинга для принятия кадровых решений. Актуальные данные можно получить по группе компаний и каждому активу независимо от местоположения работника и времени использования информационной системы.

Учтена отраслевая специфика добывающей промышленности. Разработана функциональность расчета оплаты труда сотрудников, работающих вахтовым методом, включая расчет длительности дополнительного отпуска.

Сокращена стоимость владения информационными системами группы компаний. Прогнозируется существенная экономия при включении в состав холдинга новых дочерних и зависимых обществ.

Арминэ Мурадян, методолог по вопросам вахтового метода работы ГК «Стенмикс холдинг лимитед», сказала: «Механизм автоматического расчета остатков и регистрации дней межвахтового отдыха позволяет существенно сэкономить время сотрудникам кадровой и расчетной службы. А благодаря автоматическому расчету оплаты переработки по окончанию вахты и учетного периода вахтовиков экономится не только время, но и уменьшается риск возникновения ошибок расчета».

Иван Одинцов, программист ГК «Стенмикс холдинг лимитед», сказал: «Предприятия группы компаний вели учет в 7 разрозненных базах. Поддержка и обновление баз занимали много времени и сил. Перенос учета активов в одну систему и доработка конфигурации с помощью расширений позволили оперативно обновлять систему в период отчетности и значительно облегчили поддержку».