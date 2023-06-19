SoftWell расширяет возможности переговоров с клиентами в RuTerminal

Компания SoftWell, разработчик банковского ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства и системной интеграции, улучшает функцию переговоров с клиентами в торговой платформе RuTerminal, первом российском аналоге терминалов Bloomberg и Refinitiv. Инструмент позволяет сэкономить время трейдеров на заключение сделок и снизить операционные риски банков. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Во многих финансовых организациях действует практика заключения сделок с клиентами по телефону, которые в дальнейшем вручную регистрируются в различных банковских системах. Недостаток этого привычного и распространенного метода заключается в том, что финансовая организация несет дополнительные расходы на системы записи разговоров, а после заключения сделок начинается бумажная волокита. Кроме того, в процессе разговоров и после них используются разрозненные системы, а идентификация клиента, выбор им счета и другие рутинные процессы не автоматизированы.

Торговый терминал RuTerminal позволяет вести переговоры не только в безопасном режиме, но и в удобном формате. Для работы с платформой нужен только браузер. Процесс максимально схож с обычными звонками по телефону: есть функции вызова, приема и завершения звонка, а также звуковые сигналы.

Переговоры в RuTerminal строятся следующим образом. Клиент пишет тему запроса и звонит в банк. Менеджер принимает звонок и в защищенном чате отвечает на запрос. Клиент может принять или отклонить предложение менеджера и завершить переговоры, либо продолжить обсуждать условия. Если соглашение достигнуто, то любая сторона может создать сделку с помощью функции Trade Capture. Далее участники подтверждают сделку, обмениваются платежными инструкциями и завершают переговоры. Данные автоматически отправляются в бэк-офис.

Клиент привязан к своему банку и общается с персональным менеджером. Для решения спорных вопросов все переговоры сохраняются. Банк имеет доступ ко всем своим клиентам, с которыми у него есть договор. Менеджер может быстрее и легче определить клиента и цель его звонка благодаря списку контактов и теме запроса. Это упрощает их работу и сокращает время, затрачиваемое на заключение сделок.

В RuTerminal доступны разные режимы ведения переговоров – обычный чат, владения словом и групповые звонки. Благодаря функции интерпретации переговоров Capture Trade поля тикета сделки заполняются автоматически. Трейдеры могут создать собственные аббревиатуры и использовать их для указания платежных инструкций.

Торговая платформа позволяет настроить отправку сделки на почту сотруднику бэк-офиса после ее создания, а также распечатать. В архиве переговоров реализован поиск по различным параметрам – контрагенты, диапазон дат и текст.

«Благодаря RuTerminal банкам станет проще заключать сделки с клиентами, а автоматизация процессов и сохранение всех переговоров в архиве, позволят снизить расходы и операционные риски. Последние обновления делают процесс заключения сделок еще более быстрым, удобным и безопасным – все операции максимально защищены. Нашим терминалом уже пользуются многие российские банки, и такая система обмена сообщениями и согласования сделок стала для них одной из ключевых функций решения», – сказал генеральный директор SoftWell Анатолий Карпов.

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Компания SoftWell уже больше 20 лет разрабатывает сложное банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства, системной интеграции и поставляет его финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство.

SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы, как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.

Ядро Navigator лежит в основе Рынка стандартизированных ПФИ «Московской биржи».