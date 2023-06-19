Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове

Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк «Кванториум» для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по естественно-научным, техническим и «хайтек»-направлениям. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках национального проекта «Образование» в школе проходило обустройство «Кванториума», и компания Softline выступила в роли консультанта для составления инфраструктурного листа – необходимого оборудования для создания высокотехнологичного образовательного пространства. Преподавательский состав лицея уже имел опыт и навыки использования такого оборудования, в связи с чем предъявлял высокие требования к оснащению. Для реализации проекта необходимо было найти компромисс между методическими рекомендациями Министерства просвещения и потребностями учителей. Сотрудники Softline оперативно подготовили вариант решения, который полностью соответствовал требованиям регулятора, а также устроил заказчика.

Образовательное пространство было создано в кратчайшие сроки: лицей №29 стал одним из первых учреждений, закончивших проект в 2023 г.

Ввиду оперативной реализации проекта в стенах лицея уже используется оборудование естественно-научного и технического профиля: это цифровые лаборатории и робототехнические комплекты. Также был создан блок «хайтек», который включает в себя 3D-принтеры, станки для лазерной резки и другие материалы, которые позволяют учащимся воплощать свои идеи практически с нуля.

«Кванториум» позволяет преподавателям лицея проводить углубленное изучение школьных предметов и заниматься с учащимися в рамках дополнительного образования. Школьники могут ставить эксперименты, опыты, конструировать, учиться работать в команде и участвовать в проектной деятельности, в том числе в специализированных соревнованиях.

«Благодаря помощи специалистов Softline мы смогли легко примирить требования к оборудованию от наших учителей с предписаниями правительственных органов. Отдельно хотелось бы отметить оперативность сотрудников Softline, которые предоставили все необходимое оснащение в кратчайшие сроки. Это помогло нам успеть запустить работу «Кванториума» до летних каникул и начать обучение детей в новом образовательном пространстве в этом учебном году», – отметил Александр Мексичев, директор МАОУ «Лицей №29» города Тамбова.

«В лицее работают большие профессионалы своего дела, подготовленные к работе в современных образовательных технологиях преподаватели. Мы уверены, что оборудованный нами «Кванториум» в хороших руках современных и компетентных учителей, которые смогут применить технологии наилучшим образом», – сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» Департамента комплексных проектов Softline.

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