«Норбит» обновил флагманское low-code решение

«Норбит» (входит в группу «Ланит») расширил возможности своей low-code платформы NBT, импортонезависимого решения для реализации проектов под нестандартные требования заказчика. В связи с обновлением продукта также запущена программа обучения партнеров, которая продлится до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Первыми ее прошли эксперты Иннодата, Navicon, BigLab, Innovative Technology, MIGO GROUP. Они на практике освоили конфигурирование решений на платформе NBT, а затем подтвердили знания и навыки сертификацией. Центр компетенций «Норбит» подготовил целый ряд семинаров и тренингов для партнеров, где специалисты будут делиться экспертизой в области автоматизации процессов, лучшими практиками и реальными кейсами. Вторая волна обучения стартует 3 июля 2023 г.

Ключевые улучшения NBT связаны с инструментами интеграции – добавлена поддержка Apache NiFi, ПО на базе open source для ETL/ELT (основные подходы к обработке данных для аналитики). Новая функциональность позволит включать ИТ-продукты на базе NBT в контур существующей ERP, а также заменять с их помощью крупные модули. Платформа также пополнилась и новыми решениями для автоматизации сервисного обслуживания, бэк- и фронт-офиса.

Благодаря обновлениям, российские клиенты смогут преодолеть трудности с развитием и масштабированием систем ушедших иностранных вендоров. При этом применение NBT не требует серьезного опыта разработки: настройка и конфигурация решений выполняется с помощью технологий drag-and-drop, интуитивно понятного конструктора процессов, а также упрощенного языка бизнес-правил.

Владимир Вертоградов, управляющий директор «Норбит»: «NBT – надежное решение с долгой историей и десятками реализованных кейсов. И что самое главное – с большим потенциалом к изменению благодаря гибкости low-code, что позволило нам оперативно перестроиться под ситуацию с уходом части вендоров, кардинально расширив сферы применения платформы. Теперь, опираясь на экспертизу интеграторов, которые уже освоили все возможности NBT, российские компании могут автоматизировать практически любые бизнес-проекты на базе отечественной независимой системы».

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Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.