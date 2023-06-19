МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сотрудничества с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее предприятие «ПАО Россети»), российской электросетевой компанией. Компании подписали соглашение, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях Сибирского федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение подписали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Партнерство МТС и «Россети Сибирь» предусматривает внедрение платформы EnergyTool для поиска коммерческих потерь в электросетях с геоаналитикой. Платформа позволяет быстро и своевременно обнаружить приборы учета, передающие заниженные показания и выявить конкретные участки сети, на которых происходит хищение при помощи технологий Big Data и искусственного интеллекта.

Статистическая модель платформы EnergyTool анализирует энергопотребление абонентов на основе загруженных данных счетчиков и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) и выделяет характерные признаки хищений. Предположительные участки, где происходят хищения, отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

Аналогичный проект по поиску потерь в электросетях реализуется с 2020 г с ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). В результате тестирований на электросетях Уфимских городских электрических сетей были выявлены следы взлома счетчиков, которые передавали показатели, заниженные в семь-десять раз. Кроме того, благодаря платформе EnergyTool в ряде случаев были обнаружены производственные цеха вместо жилых помещений.

«Решение МТС по поиску коммерческих потерь хорошо зарекомендовало себя по итогам внедрений на электросетях наших партнеров, особенно в «Башкирэнерго». Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией «Россети Сибирь» и уверены, что наше решение поможет значительно снизить хищения электроэнергии. В будущем мы планируем и дальше помогать электросетевым компаниям регионов снижать издержки за счет сокращения расходов на компенсацию потерь электроэнергии», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

«Большой опыт автоматизации бизнес-процессов и инициативный подход в применении цифровых технологий со стороны МТС дополнительно к нашей текущей работе позволят нам быстро получить практический эффект по сокращению потерь электроэнергии в сетях. В качестве пилотной территории для внедрения проекта будет определен регион с высоким уровнем автоматизации – Кузбасс. В дальнейшем проект может быть масштабирован и на другие территории, особенно – там, где нами фиксируется большой объем коммерческих потерь электроэнергии», — сказал генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Ранее МТС уже сотрудничали с ПАО «Россети Сибирь» в рамках пилотного проекта по внедрению технологий интернета вещей в систему учета электроэнергии Красноярского края. Компании заключили партнерство в рамках прошлогоднего Красноярского экономического форума. МТС обеспечила дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь». Результатом соглашения стал тест технологии NIDD (Non-IP Data Delivery) на базе сети интернета вещей NB-IoT, который проводился в течение всего года.

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Группа «Россети» – электросетевой холдинг, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах России. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО) – дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,974 млн кв км. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 273 тыс. км.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.