«Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3

Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3.

Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для повышения надежности системы управления в проекте предусматривается 100-процентное «горячее» резервирование процессорных модулей контроллера.

Ивановская ТЭЦ-5 входит в состав Владимирского филиала «Т плюс». Основное назначение ТЭЦ – отопление жилых микрорайонов и парообеспечение промышленных предприятий юго-западной части г. Иваново, г. Кохма и Ивановского района области. Установленная электрическая мощность – 330 МВт, тепловая мощность – 1076 Гкал/час.

Шкаф управления газорегуляторным пунктом предназначен для сбора данных, централизованного дистанционного контроля и управления с использованием оперативной передачи информации между контроллером шкафа и АРМ оператора. Управление электрифицированным оборудованием ГРП (приводы, клапаны и др.) может осуществляться как по месту, так и дистанционно с АРМ оперативного персонала.

Для разработки проектно-сметной документации по АСУ ТП в структуре НПФ «Круг» выделено специальное подразделение – департамент проектирования. Он разрабатывает как проектно-конструкторскую документацию на шкафы автоматики, так и проектную и рабочую документацию на АСУ ТП.

Проект «Техническое перевооружение ГРП Ивановской ТЭЦ-3» выполняет «Промэнергопроект», Екатеринбург.