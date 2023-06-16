За три года в ОЭЗ «Технополис Москва» будет сдано 326 тыс. кв. метров площадей для размещения высокотехнологичных компаний

За последние два года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было введено в эксплуатацию около 180 тыс. кв. метров готовых промышленных площадей, где смогли разместить свое производство различные наукоемкие производства. В 2023 г. планируется достроить еще около 150 тыс. кв. метров. Об этом в рамках круглого стола, прошедшего на стенде правительства столицы на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Спрос на площади промышленного назначения со стороны резидентов и предприятий, желающих локализовать свои производства на территории особой экономической зоны столицы, постоянно растет. Если в 2021 г. прирост площадей составил 59,5 тыс. кв. метров, то по итогам 2022 г. этот показатель увеличился вдвое и составил 120 тыс. «квадратов». К концу 2023 г. управляющей компанией ОЭЗ планируется ввести в эксплуатацию еще 146,4 тыс. кв. метров пространств, часть из которых будет построена в формате BTS (build-to-suit), то есть под требования конкретного заказчика. Такой альтернативный способ строительства позволяет реализовать проект в соответствии с запросами и техническими требованиями компаний», – сказал Геннадий Дегтев.

Начиная с 2021 г., с учетом планов на текущий год, за три года будет введено 326 тыс. кв. метров промышленных площадей.

Сейчас свои производства на шести площадках особой экономической зоны локализовали 200 компаний, более 90 из которых являются резидентами ОЭЗ. Этот статус предоставляет им ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяют наращивать производственные мощности и работать на выгодных условиях. Так, они освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. Благодаря этому компании могут сосредоточиться на развитии производств и технологий, проведении исследований.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» работают в шести направлениях: микроэлектроника и оптика, медицинские технологии и фарма, программное обеспечение и оборудование, высокотехнологичные, энергоэффективные и нанотехнологии. В зависимости от потребностей они могут выбрать готовые площади под открытие производств или арендовать на льготных условиях землю под строительство необходимых объектов – заводов, научных или офисных центров.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.