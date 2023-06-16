Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen

Российская компания «Нита-фарм», разработчик и производитель ветеринарной фармацевтики, реализовала задачу по импортозамещению ПО для удаленного доступа с помощью решения PRO32 Getscreen при поддержке Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В своей повседневной деятельности компания использовала продукт для удаленного доступа к устройствам TeamViewer. После ухода с российского рынка иностранного вендора перед «Нита-фарм» встала задача найти достойную замену среди отечественных решений.

С этой задачей клиент обратился к Softline. После изучения возможных вариантов, компания Softline организовала вебинар, где прошла подробная техническая демонстрация продукта PRO32 Getscreen. Это российский сервис удаленного доступа, который входит в реестр отечественного ПО. Развернуть удаленный доступ можно непосредственно из облака или в закрытом контуре компании.

«PRO32 Getscreen не уступает в качестве своим иностранным соперникам, занимает место в реестре отечественного ПО и получил сертификат о совместимости с российскими операционными системами», – отметил Алексей Новиков, директор департамента корпоративных продаж PRO32.

После изучения предложенного варианта «Нита-фарм» приняла решение о приобретении программного обеспечения. Сейчас PRO32 Getscreen используется для помощи пользователям на удаленных площадках или в поездках.

«Мы предлагаем своим заказчикам только те программные продукты, в качестве которых уверены. Не только консультируем на предмет доступных на российском рынке решений, но и проводим детальные технические демонстрации или тестирование в контуре клиента. В результате он получает объективную картину того, что подойдет именно под его рутинные задачи. PRO32 Getscreen – это простое, можно сказать, универсальное решение, которое способно удовлетворить самый широкий спектр наших заказчиков», – сказала руководитель группы экспертной поддержки перспективных вендоров Softline Мария Корнева.

«Мы искали замену ушедшего с российского рынка TeamViewer и остановились на PRO32 Getscreen. Решение привлекло нас своей простотой и гибкостью, его легко подстроить под потребности нашей компании. Также немаловажными факторами при выборе была доступная цена и нахождение в реестре российского ПО», – отметил ведущий системный администратор «Нита-фарм» Александр Михеев.

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PRO32 – поставщик ИТ-решений для бизнеса любого размера, государственных структур и домашних пользователей. Компания работает на рынке России, СНГ и Грузии с 2005 г. PRO32 предлагает клиентам решения кибербезопасности класса Endpoint Security и домашние антивирусы, а также сервисы PRO32 Getscreen.